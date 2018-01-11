В «Асканії-Новій» за тиждень загинули майже 370 перелітних птахів





Про це на брифінгу заявила заступниця начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Наталя Клим, передає кореспондент



«З 24 лютого по 1 березня на території Біосферного заповідника «Асканія-Нова» зареєстрували загибель 369 голів диких перелітних птахів. Тобто, поки ми очікуємо результати експертиз (за попереднім випадком – ред.), у нас ще відбувається падіж», - зазначила Клим.



За її словами, знайдені мертвими 158 граків, 59 огарів, 61 крижня, 70 галок, 6 гусок білолобих, 5 канюків звичайних, 2 яструби великі, виявлено по одному трупу казарки червоноволої, орлана- білохвоста, канюка степового, кречета, зимняка, яструба малого, луні лугової, журавля сірого. Тіла загиблих птахів спалили в біотермічній ямі.



Клим підкреслила, що наразі відомо: це не пташиний грип і не ньюкаслська хвороба птиці. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів. Є підозра отруєння, проте наразі ще очікують результатів експертиз, які проводять у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Медведя.



Як зазначила заступниця начальника управління, 1 березня відібрали та направили на дослідження зерно, яке виявили на полях поблизу місць падежу птиці, щоб визначити, чи було воно протруєне.



Крім того, представники робочої групи, створеної при ОДА після



«Це місце зберігання - на відстані понад 25 кілометрів від заповідника, тому екоінспекція вже надасть висновки, чи могла ця отруйна речовина вплинути якось на загибель птахів», - сказала Клим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 24 лютого на території Біосферного заповідника «Асканія-Нова», що на Херсонщині, загинуло 369 перелітних птахів.Про це на брифінгу заявила заступниця начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, передає кореспондент Укрінформу «З 24 лютого по 1 березня на території Біосферного заповідника «Асканія-Нова» зареєстрували загибель 369 голів диких перелітних птахів. Тобто, поки ми очікуємо результати експертиз (за попереднім випадком – ред.), у нас ще відбувається падіж», - зазначила Клим.За її словами, знайдені мертвими 158 граків, 59 огарів, 61 крижня, 70 галок, 6 гусок білолобих, 5 канюків звичайних, 2 яструби великі, виявлено по одному трупу казарки червоноволої, орлана- білохвоста, канюка степового, кречета, зимняка, яструба малого, луні лугової, журавля сірого. Тіла загиблих птахів спалили в біотермічній ямі.Клим підкреслила, що наразі відомо: це не пташиний грип і не ньюкаслська хвороба птиці. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів. Є підозра отруєння, проте наразі ще очікують результатів експертиз, які проводять у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Медведя.Як зазначила заступниця начальника управління, 1 березня відібрали та направили на дослідження зерно, яке виявили на полях поблизу місць падежу птиці, щоб визначити, чи було воно протруєне.Крім того, представники робочої групи, створеної при ОДА після загибелі сірих журавлів у заповіднику , оглянули у смт Мирне, на території колишнього ВАТ «Каланчацький «Райагрохім», місце накопичення заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Під час обстеження виявили, що 63 залізобетонні контейнери розміщені на залізобетонних плитах на відкритому необгородженому майданчику, ще один такий контейнер стоїть окремо. У 12 контейнерів є видимі ознаки просочування рідини на бетонну поверхню. Усі контейнери мають тріщини. На території зберігання присутній стійкий неприємний запах.«Це місце зберігання - на відстані понад 25 кілометрів від заповідника, тому екоінспекція вже надасть висновки, чи могла ця отруйна речовина вплинути якось на загибель птахів», - сказала Клим.

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