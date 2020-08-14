На Тернопільщині чиновника податкової взяли на хабарі в 1 мільйон





Про це повідомили у



За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За це він «гарантував» підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.





Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.



Правоохоронці затримали спільника під час отримання всієї суми хабара.



Наразі посадовцю та посереднику повідомили про підозру та направили до суду клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області на організації механізму хабарів від підприємців.Про це повідомили у пресцентрі СБУ За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За це він «гарантував» підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.Правоохоронці затримали спільника під час отримання всієї суми хабара.Наразі посадовцю та посереднику повідомили про підозру та направили до суду клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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