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На Тернопільщині чиновника податкової взяли на хабарі в 1 мільйон

На Тернопільщині чиновника податкової взяли на хабарі в 1 мільйон
Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області на організації механізму хабарів від підприємців.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За це він «гарантував» підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.

На Тернопільщині чиновника податкової взяли на хабарі в 1 мільйон

Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.

Правоохоронці затримали спільника під час отримання всієї суми хабара.
На Тернопільщині чиновника податкової взяли на хабарі в 1 мільйон

Наразі посадовцю та посереднику повідомили про підозру та направили до суду клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: податківець, хабар, затримання
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