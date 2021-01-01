Головні новини 2 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО





Наковталась пігулок та порізала вени. У Луцьку 15-річна школярка намагалася вкоротити собі віку. До стаціонару обласної дитячої лікарні підлітка доставили вчасно. Її життю уже нічого не загрожує. У секторі ювенальної превенції випадок уже дослідили і запевняють, що ця спроба суїциду не пов’язана зі смертельними іграми у соцмережах чи іншими застосунками, які схиляють дітей до самогубства. З’ясувалося, не так давно дівчинка пережила аварію і саме посттравматичний синдром міг призвести до емоційної пригніченості.



Посвідчення вже не достатньо, потрібні живі гроші. Пільговики Підгайцівської ОТГ тепер їздять у громадському транспорті за новими правилами. Платять як усі, натомість отримують від водія папірець, за яким у сільраді їм мають повернути витрачене. Сільрада і влаштувала цей експеримент. Люди налякані. Папірчина навіть без печатки, отож сумніваються чи обміняють пізніше її на гроші. У сільраді відповіли: і так, і ні. Детальніше про пільговий проїзд по-підгайцівськи дивіться у сюжеті.



Прийшла весна – зійшов асфальт. Летять колеса, диски, підвіски. Автомобілісти стверджують: хронічне весняне бездоріжжя щороку їм обходиться у чималу копійчину. Аж на мільйон гривень витратиться на ямковий ремонт Луцьк. І це тільки весняний, запевнили комунальники.



Маєш активну громадську позицію, авторитет у соціумі – тоді вакцинуйся поза чергою. Залишками доз протиковідної вакцини, які спочатку просто знищували, дозволили щеплювати громадських активістів та публічних персон. Для цього навіть внесли зміни до Національного плану вакцинації. У МОЗ аргументують: і лишки сироватки не змарнують, і вакцинацію прорекламують. Протиковідна вакцинація в Україні стартувала мляво, але міністр охорони здоров’я обіцяє, що вже до кінця тижня щеплюватимуть щонайменше 10 тисяч люду щоденно.



Поки медики та “обрані” вакцинуються від COVID, усі інші шикуються в черги. Дати імунізації для масового обивателя і досі не назвали. Але, як свідчать українські реалії, забронювати собі дозу вакцини – не зайве. Зробити це сьогодні можна у три способи. Їх усі протестувала Ольга Матвєєва і поділиться враженнями з вами у сюжеті.



Поставили на ноги за дві години. Операцію з одномоментної заміни одразу двох тазових суглобів провели хірурги обласного госпіталю ветеранів війни. Медики запевняють, що подвійне протезування такої складності – унікальна подія для західної України. А от для Волині буде вже універсальною, обіцяють місцеві ортопеди.



Вбивці 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська відсидять повний термін! Верховний Суд, як остання інстанція, не задовольнив касаційну скаргу про зменшення терміну ув’язнення засудженим. Тож у 5-річній судовій тяганині поставлена крапка. Нагадаємо, понівечене тіло дівчини знайшли влітку 2016-го року поблизу однієї з шахт. Підозри впали на двох братів. Після скоєного вони переховувалися за кордоном, проте їх усе ж затримали. Засуджені за вбивство майже на 15 років Назар Статочнюк і Максим Терлецький відбувають покарання у різних виправних колоніях.



Феміду у смартфоні та суд присяжних ініціює Президент України Володимир Зеленський. Разом з державними послугами правосуддя буде чинитися у застосунку. Це має здолати судову бюрократію, усунути зловживання і посилити прозорість судочинства. Також глава держави має намір залучати до вчинення правосуддя доброчесних громадян і тим самим відновити в суспільстві довіру до суду. Законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних уже написаний.





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