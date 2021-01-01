За добу в Україні підтвердили 7235 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:55
7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 486 осіб;
летальних випадків – 185;
одужало – 5 118 осіб;
здійснили тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 364 705 осіб;
одужало – 1 182 036 особа;
летальних випадків – 26 397;
провели ПЛР-тестувань – 6 983 925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 655 випадків;
Вінницька область – 577 випадків;
Волинська область – 211 випадків;
Дніпропетровська область – 238 випадків;
Донецька область – 232 випадки;
Житомирська область – 296 випадків;
Закарпатська область – 479 випадків;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 640 випадків;
Київська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 403 випадки;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 309 випадків;
Полтавська область – 148 випадків;
Рівненська область – 217 випадки;
Сумська область – 132 випадки;
Тернопільська область – 343 випадки;
Харківська область – 394 випадки;
Херсонська область – 40 випадків;
Хмельницька область – 295 випадків;
Черкаська область – 130 випадків;
Чернівецька область – 495 випадків;
Чернігівська область – 59 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 486 осіб;
летальних випадків – 185;
одужало – 5 118 осіб;
здійснили тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 364 705 осіб;
одужало – 1 182 036 особа;
летальних випадків – 26 397;
провели ПЛР-тестувань – 6 983 925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 655 випадків;
Вінницька область – 577 випадків;
Волинська область – 211 випадків;
Дніпропетровська область – 238 випадків;
Донецька область – 232 випадки;
Житомирська область – 296 випадків;
Закарпатська область – 479 випадків;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 640 випадків;
Київська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 403 випадки;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 309 випадків;
Полтавська область – 148 випадків;
Рівненська область – 217 випадки;
Сумська область – 132 випадки;
Тернопільська область – 343 випадки;
Харківська область – 394 випадки;
Херсонська область – 40 випадків;
Хмельницька область – 295 випадків;
Черкаська область – 130 випадків;
Чернівецька область – 495 випадків;
Чернігівська область – 59 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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