За добу в Україні підтвердили 7235 нових випадків COVID-19

7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 3 486 осіб;летальних випадків – 185;одужало – 5 118 осіб;здійснили тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 364 705 осіб;одужало – 1 182 036 особа;летальних випадків – 26 397;провели ПЛР-тестувань – 6 983 925.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 655 випадків;Вінницька область – 577 випадків;Волинська область – 211 випадків;Дніпропетровська область – 238 випадків;Донецька область – 232 випадки;Житомирська область – 296 випадків;Закарпатська область – 479 випадків;Запорізька область – 219 випадків;Івано-Франківська область – 640 випадків;Київська область – 427 випадків;Кіровоградська область – 85 випадків;Луганська область – 47 випадків;Львівська область – 403 випадки;Миколаївська область – 197 випадків;Одеська область – 309 випадків;Полтавська область – 148 випадків;Рівненська область – 217 випадки;Сумська область – 132 випадки;Тернопільська область – 343 випадки;Харківська область – 394 випадки;Херсонська область – 40 випадків;Хмельницька область – 295 випадків;Черкаська область – 130 випадків;Чернівецька область – 495 випадків;Чернігівська область – 59 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.