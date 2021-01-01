Курс валют у Луцьку станом на 3 березня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.90.
Євро при купівлі становить – 33.56, продажу – 33.74.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.47,
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Євро при купівлі становить – 33.56, продажу – 33.74.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.47,
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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