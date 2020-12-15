Нічні морози і сніг: синоптики попереджають волинян про похолодання





Про це розповіла Надія Голя.



Можливі нічні заморозки та ожеледь. Подекуди, кажуть синоптики, можливий сніг.



3-4 березня опадів не передбачають. У середу, вночі та вранці можливий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від -4 до +1 тепла, вдень від +4 до +9 градусів.



У четвер, 4 березня вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від -4 до +1, а вдень від +6 до +11 градусів.



Вже цієї п'ятниці, 5 березня, волинянам слід очікувати зниження середньодобової температури. Цього дня буде хмарна погода. Вночі — сніг, мокрий сніг, а вдень – невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -5 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів.



У суботу, 6 березня вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від -7 до -2 градусів, вдень від -1 до +4 градусів.



Неділя, 7 березня зустріне волинян хмарною погодою з проясненнями, місцями можливий сніг. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла.



8 березня в області синоптики знову прогнозують сніг. Температура повітря вночі становитиме 1-6 морозу, вдень від 0 до +5 градусів.



В обласному гідрометеоцентрі також розповіли, що найтеплішою температура 3 березня була у 2020 році. Тоді стовпчики термометра досягнули +17 градусів. Найхолоднішою, а саме -24 градуси, цього дня була температура у 1987 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські синоптики прогнозують зниження температури повітря. Похолодає з 5 березня.Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного центру гідрометеорологіїМожливі нічні заморозки та ожеледь. Подекуди, кажуть синоптики, можливий сніг.3-4 березня опадів не передбачають. У середу, вночі та вранці можливий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від -4 до +1 тепла, вдень від +4 до +9 градусів.У четвер, 4 березня вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від -4 до +1, а вдень від +6 до +11 градусів.Вже цієї п'ятниці, 5 березня, волинянам слід очікувати зниження середньодобової температури. Цього дня буде хмарна погода. Вночі — сніг, мокрий сніг, а вдень – невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -5 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів.У суботу, 6 березня вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від -7 до -2 градусів, вдень від -1 до +4 градусів.Неділя, 7 березня зустріне волинян хмарною погодою з проясненнями, місцями можливий сніг. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла.8 березня в області синоптики знову прогнозують сніг. Температура повітря вночі становитиме 1-6 морозу, вдень від 0 до +5 градусів.В обласному гідрометеоцентрі також розповіли, що найтеплішою температура 3 березня була у 2020 році. Тоді стовпчики термометра досягнули +17 градусів. Найхолоднішою, а саме -24 градуси, цього дня була температура у 1987 році.

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