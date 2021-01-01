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На Волині ВАЗ врізався у дерево: водія та пасажирку госпіталізували до лікарні

На Волині ВАЗ врізався у дерево: водія та пасажирку госпіталізували до лікарні
На Волині водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево. В автопригоді є потерпілі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 2 березня, близько 14 години.

Відомо, що водій автомобіля ВАЗ, рухаючись автодорогою поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Внаслідок аварії водій та пасажирка автомобіля отримали важкі політравми, переломи та численні забої. Їх каретою швидкої допомоги госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.

Обоє постраждалих – пенсіонери.

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Теги: аварія, Нуйно, дерево, постраждалі
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