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«Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків до Чернівецької і Житомирської областей

«Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків до Чернівецької і Житомирської областей
"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на Буковину та до Житомирської області, які опинилися у "червоній зоні" карантину.

Про це розповіли у ТСН.

Поїзди там курсуватимуть без зупинок. Обмеження почнуть діяти від неділі, 7 березня. Попередньо, їх запровадили до 12 березня. Утім, їх можуть подовжити допоки триватиме посилений карантин.

Водночас пасажири з квитками до Чернівців, Житомира та населених пунктів у цих областях можуть сідати на потяги або виходити з них на станціях, що розташовані поза межами дії суворого карантину.

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Теги: Укрзалізниця, продаж, квитки
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