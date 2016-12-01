«Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків до Чернівецької і Житомирської областей





Про це розповіли у



Поїзди там курсуватимуть без зупинок. Обмеження почнуть діяти від неділі, 7 березня. Попередньо, їх запровадили до 12 березня. Утім, їх можуть подовжити допоки триватиме посилений карантин.



Водночас пасажири з квитками до Чернівців, Житомира та населених пунктів у цих областях можуть сідати на потяги або виходити з них на станціях, що розташовані поза межами дії суворого карантину.

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