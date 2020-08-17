На Волині чоловік неодноразово мастурбував перед дітьми: він заплатить штраф





Про це



Перший інцидент, про який відомо суду, стався у березні 2018 року. Тоді, відчинивши вікно, чоловік приспустив білизну та показав свій статевий орган. Усвідомлюючи, що за ним спостерігає неповнолітня особа, він демонстраційно почав самостійно задовольняти свою статеву пристрасть. Натомість, дитина злякалася та втекла з місця події.



Такі ж хуліганські дії ковельчанин скоїв через два місяці. Також було кілька скарг у 2019 та 2020 роках. Останній аналогічний випадок зафіксували 30 березня минулого року.



На чоловіка склали обвинувальний акт у листопаді 2020 року.



Акт надійшов до суду разом із угодою, яку уклали прокурор та обвинувачений з адвокатом. Згідно з угодою, правопорушник повністю визнав свою вину.



Окрім того, угодою передбачили покарання у вигляді штрафу, розміром 17 тисяч гривень.



На судовому засіданні прокурор та обвинувачений просили затвердити угоду. Захисник не заперечував. Тож суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.



Зазначимо, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим щодо кримінальних правопорушень (проступків) та злочинів середньої тяжкості.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі судили чоловіка, який неодноразово показував неповнолітнім статевий орган, визираючи з вікна своєї кухні на першому поверсі, та самостійно задовольняв свої статеві потреби. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду.Перший інцидент, про який відомо суду, стався у березні 2018 року. Тоді, відчинивши вікно, чоловік приспустив білизну та показав свій статевий орган. Усвідомлюючи, що за ним спостерігає неповнолітня особа, він демонстраційно почав самостійно задовольняти свою статеву пристрасть. Натомість, дитина злякалася та втекла з місця події.Такі ж хуліганські дії ковельчанин скоїв через два місяці. Також було кілька скарг у 2019 та 2020 роках. Останній аналогічний випадок зафіксували 30 березня минулого року.На чоловіка склали обвинувальний акт у листопаді 2020 року.Акт надійшов до суду разом із угодою, яку уклали прокурор та обвинувачений з адвокатом. Згідно з угодою, правопорушник повністю визнав свою вину.Окрім того, угодою передбачили покарання у вигляді штрафу, розміром 17 тисяч гривень.На судовому засіданні прокурор та обвинувачений просили затвердити угоду. Захисник не заперечував. Тож суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.Зазначимо, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим щодо кримінальних правопорушень (проступків) та злочинів середньої тяжкості.

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