Суддя з Волині купив позашляховик за велику суму грошей

Андрій Ксензюк купив автомобіль за майже 700 тисяч гривень (близько 25 тисяч доларів США).



Про це йдеться у формі змін до декларації про майно і доходи, яку він оприлюднив 12 лютого 2021 року, - пише видання



Андрій Ксензюк придбав позашляховик «Mercedes-Benz GL 450» 2015 року випуску. За нього він заплатив ТОВ «Флорео» 698 700 грн. Цікаво, що ціни на такі автомобілі, за даними сайту «AutoRia», стартують від понад 900 тисяч гривень.



До слова, у своїй останній поданій декларації – виправленій декларації за 2019 рік – Андрій Ксензюк вказав, що має у власності квартиру у Луцьку площею 28,9 кв. м. Спільно з Оксаною Шворак (належить по 50%) він володіє двома земельними ділянками площами 14 786 та 1 504 кв. м. у селі Більшівці, що на Івано-Франківщині.



Він разом з синами Дмитром і Петром має право користування житловим будинком у селі Зміїнець площею 287 кв. м, який належить його дружині Олені. Також вони можуть користуватися квартирою у Луцьку площею 53,9 кв. м, яка належить Ярославу Ксензюку. Окрім того, він задекларував автомобіль «Nissan Teana» 2007 року випуску.



У 2019 році суддя отримав 767 997 грн. зарплати. Окрім того, 1 401 грн він заробив від надання майна в оренду, 26 700 грн та 15 509 грн – від продажу нерухомості. Спільно з дружиною він зберігав готівкою 1,3 млн грн.



Його дружині Олені Ксензюк належить земельна ділянка площею 1 503 кв. м та гараж площею 67,20 кв. м у Зміїнці. Вона також володіє квартирою у селі Прилуцьке площею 70,90 кв. м та магазином у Луцьку площею 71,50 кв.м.



Також Олена Ксензюк має право користування житловим будинком у Нововолинську площею 252,3 кв.м та автомобілем «Chevrolet Captiva» 2008 року випуску, які належить Марії Доліновській.



Дружина судді заробила у 2019 році 797 385 грн від ведення підприємницької діяльності. Окрім того, вона зберігала на рахунку у «ПриватБанку» – 8 907 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Волинського окружного адміністративного судукупив автомобіль за майже 700 тисяч гривень (близько 25 тисяч доларів США).Про це йдеться у формі змін до декларації про майно і доходи, яку він оприлюднив 12 лютого 2021 року, - пише видання "Сила правди" Андрій Ксензюк придбав позашляховик «Mercedes-Benz GL 450» 2015 року випуску. За нього він заплатив ТОВ «Флорео» 698 700 грн. Цікаво, що ціни на такі автомобілі, за даними сайту «AutoRia», стартують від понад 900 тисяч гривень.До слова, у своїй останній поданій декларації – виправленій декларації за 2019 рік – Андрій Ксензюк вказав, що має у власності квартиру у Луцьку площею 28,9 кв. м. Спільно з Оксаною Шворак (належить по 50%) він володіє двома земельними ділянками площами 14 786 та 1 504 кв. м. у селі Більшівці, що на Івано-Франківщині.Він разом з синами Дмитром і Петром має право користування житловим будинком у селі Зміїнець площею 287 кв. м, який належить його дружині Олені. Також вони можуть користуватися квартирою у Луцьку площею 53,9 кв. м, яка належить Ярославу Ксензюку. Окрім того, він задекларував автомобіль «Nissan Teana» 2007 року випуску.У 2019 році суддя отримав 767 997 грн. зарплати. Окрім того, 1 401 грн він заробив від надання майна в оренду, 26 700 грн та 15 509 грн – від продажу нерухомості. Спільно з дружиною він зберігав готівкою 1,3 млн грн.Його дружині Олені Ксензюк належить земельна ділянка площею 1 503 кв. м та гараж площею 67,20 кв. м у Зміїнці. Вона також володіє квартирою у селі Прилуцьке площею 70,90 кв. м та магазином у Луцьку площею 71,50 кв.м.Також Олена Ксензюк має право користування житловим будинком у Нововолинську площею 252,3 кв.м та автомобілем «Chevrolet Captiva» 2008 року випуску, які належить Марії Доліновській.Дружина судді заробила у 2019 році 797 385 грн від ведення підприємницької діяльності. Окрім того, вона зберігала на рахунку у «ПриватБанку» – 8 907 грн.

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