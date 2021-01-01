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Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини

Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини
В Івано-Франківській державній адміністрації відбулося офіційне представлення новопризначеного першого заступника голови ОДА. Ним став волинянин Андрій Ярмольський.

Про це йдеться на сайті Івано-Франківської ОДА.

«Вважаю Андрія Ярмольського командною людиною, яка у своїй роботі, в першу чергу, керується конструктивом. Наш план дій спрямований на реалізацію ефективної стратегії розвитку області. Лише спільними зусиллями та плідною працею нам вдасться досягти хороших результатів», - наголосив голова обласної державної адміністрації Андрій Бойчук.

Своєю чергою Андрій Ярмольський розповів, що призначення на цю високу посаду для нього є передусім надзвичайною відповідальністю.

«Я буду дотримуватися принципу згуртованої командної роботи. У мене є бачення щодо можливостей покращення і підсилення роботи. Основний її пріоритет – це результативність, логічність та послідовність. Вважаю, що має бути одна логіка і стратегія наших дій. Необхідно підвищити коефіцієнт корисності наших справ для області й країни, а це означає оптимізувати себе, в першу чергу, налаштувати свій робочий час, графік і оптимізувати владні структури», - зазначив Андрій Ярмольський.

Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук призначив своїми позаштатними радниками колишнього голову Луцької райдержадміністрації Ігоря Ярмольського, його сина Андрія Ярмольського та його колишню заступницю Інну Бас.

Інна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський – радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.

Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме Едуард Греков. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.

Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили Віталія Солов’я. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.

Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини
Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини
Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини

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Теги: Андрій Ярмольський, Ігор Ярмольський, Івано-Франківська ОДА, призначення
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