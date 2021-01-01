Сина колишнього голови Луцької РДА призначили першим заступником очільника Івано-Франківщини

В Івано-Франківській державній адміністрації відбулося офіційне представлення новопризначеного першого заступника голови ОДА. Ним став волинянинПро це йдеться на сайті Івано-Франківської ОДА.«Вважаю Андрія Ярмольського командною людиною, яка у своїй роботі, в першу чергу, керується конструктивом. Наш план дій спрямований на реалізацію ефективної стратегії розвитку області. Лише спільними зусиллями та плідною працею нам вдасться досягти хороших результатів», - наголосив голова обласної державної адміністраціїСвоєю чергою Андрій Ярмольський розповів, що призначення на цю високу посаду для нього є передусім надзвичайною відповідальністю.«Я буду дотримуватися принципу згуртованої командної роботи. У мене є бачення щодо можливостей покращення і підсилення роботи. Основний її пріоритет – це результативність, логічність та послідовність. Вважаю, що має бути одна логіка і стратегія наших дій. Необхідно підвищити коефіцієнт корисності наших справ для області й країни, а це означає оптимізувати себе, в першу чергу, налаштувати свій робочий час, графік і оптимізувати владні структури», - зазначив Андрій Ярмольський.Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчукколишнього голову Луцької райдержадміністрації, його сина Андрія Ярмольського та його колишню заступницюІнна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський – радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.