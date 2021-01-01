На підтримку луцького «тролейбусного» підприємства після впровадження е-квитка витрачають значно менші суми

На підтримку Луцького підприємства електротранспорту та компенсації за перевезення пільговиків після запровадження електронного квитка почали витрачати значно менші суми з бюджету міста.Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Міський головаповідомив, що у 2019 році на виплату компенсацій і фінансову допомогу ЛПЕ спрямували приблизно 69 мільйонів гривень. У 2020 році через запровадження АСОП ця сума склала 43 мільйони.«Це серйозне зменшення. Після впровадження АСОП значно збільшилася денна виручка: до було орієнтовно 60-70 тисяч гривень, після – до 100 тисяч гривень. Це є серйозне зростання. Однак, у лютому після впровадження е-квитка почався карантин і почалися збої з перевезеннями. Зараз ми очікуємо скасування постанови про перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях і будемо далі покращувати фінансовий стан підприємства», - наголосив Поліщук.Зауважимо, директор департаменту економічної політикиповідомив, що собівартість перевезення одного пасажира в електротранспорті на сьогодні становить 11 гривень.Він додав, що місто також отримало вже 10 нових тролейбусів і до кінця літа на автошляхах міста курсуватимуть ще 19 новеньких «рогатих». Також місто бере участь у проєкті щодо отримання ще 30 тролейбусів, 5 із яких будуть із автономним ходом.Окрім того, розглядають варіант купівлі нового транспорту, що курсуватиме до мікрорайонів, де немає контактної мережі, наприклад, до Вишкова. Йдеться про придбання вживаних автобусів із Європи, що відповідають стандарту Євро-5.