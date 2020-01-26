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У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон

У луцькому кафе злодій вкрав у чоловіка дорогий телефон
За минулу добу на Волині правоохоронці розкрили крадіжки із житлового будинку, магазину, кафе та лікарні.

Так, поліцейські 2 березня встановили особу злодія, який напередодні в кафе у Луцьку таємно викрав мобільний телефон 42-річного киянина. Крадіжку скоїв 41-річний лучанин. Сума збитків становить 20 тис. грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Також оперативники Луцького районного відділення поліції розкрили крадіжку мобільного телефона із медичного закладу. Злочин скоїв 30-річний чоловік.

2 березня неповнолітній в торговому центрі вкрав із магазину пару кросівок. Адміністрація торгового закладу звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці цього ж дня встановили, що крадіжку скоїв 17-річний житель Луцького району.

Співробітники Ковельського районного управління поліції по гарячих слідах спіймали двох жителів району, які проникли в житловий будинок, звідки викрали інструмент та інше господарське приладдя. Зловмисники – 20-ти та 19-тирічні односельці потерпілого. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власнику.

За всіма фактами крадіжок відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозр у скоєних злочинах. Триває слідство.





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Теги: крадіжки, Волинь, Луцьк
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