На Волині – різкий стрибок заражень коронавірусом





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 90,

Луцький район – 20,

Горохівський район – 10,

Ківерцівський район – 23,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 16,

Володимир-Волинський район – 9,

Іваничівський район – 6,

Ковельський район – 13,

Турійський район – 2,

Камінь-Каширський район – 3,

Любешівський район – 3,

Маневицький район - 5.



Усього станом на 3 березня в області зареєстрували 40 401 випадок.

Одужало – 37 111 осіб (за останню добу – 152). Летальні випадки – 648 (за останню добу – 1: м. Луцьк – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 162 169 осіб, за минулу добу обстежили 798 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 201 випадок захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 90,Луцький район – 20,Горохівський район – 10,Ківерцівський район – 23,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 16,Володимир-Волинський район – 9,Іваничівський район – 6,Ковельський район – 13,Турійський район – 2,Камінь-Каширський район – 3,Любешівський район – 3,Маневицький район - 5.Усього станом на 3 березня в області зареєстрували 40 401 випадок.Одужало – 37 111 осіб (за останню добу – 152). Летальні випадки – 648 (за останню добу – 1: м. Луцьк – 1).Методом ПЛР всього обстежили 162 169 осіб, за минулу добу обстежили 798 осіб.

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