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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – різкий стрибок заражень коронавірусом

На Волині – різкий стрибок заражень коронавірусом
За минулу добу на Волині зареєстрували 201 випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 90,
Луцький район – 20,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 23,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 6,
Ковельський район – 13,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 5.

Усього станом на 3 березня в області зареєстрували 40 401 випадок.
Одужало – 37 111 осіб (за останню добу – 152). Летальні випадки – 648 (за останню добу – 1: м. Луцьк – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 162 169 осіб, за минулу добу обстежили 798 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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