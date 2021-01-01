На Волині – різкий стрибок заражень коронавірусом
Сьогодні, 11:05
За минулу добу на Волині зареєстрували 201 випадок захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 90,
Луцький район – 20,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 23,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 6,
Ковельський район – 13,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 5.
Усього станом на 3 березня в області зареєстрували 40 401 випадок.
Одужало – 37 111 осіб (за останню добу – 152). Летальні випадки – 648 (за останню добу – 1: м. Луцьк – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 162 169 осіб, за минулу добу обстежили 798 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 90,
Луцький район – 20,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 23,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 6,
Ковельський район – 13,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 5.
Усього станом на 3 березня в області зареєстрували 40 401 випадок.
Одужало – 37 111 осіб (за останню добу – 152). Летальні випадки – 648 (за останню добу – 1: м. Луцьк – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 162 169 осіб, за минулу добу обстежили 798 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Боятися нічого»: Зеленський отримав щеплення від коронавірусу
02 березень, 13:19
Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня
02 березень, 12:25
Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу
02 березень, 08:45
Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19
01 березень, 13:15
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Сьогодні, 11:19
На Волині – різкий стрибок заражень коронавірусом
Сьогодні, 11:05
У Луцьку шукають перевізників на два маршрути, серед них – новий
Сьогодні, 10:47