У центрі Луцька дівчина за кермом легковика збила пішохода





Автопригода сталась 2 березня приблизно о 16-ій годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що 29-річна мешканка Рівненської області, керуючи автомобілем Ford Focus, наїхала на 26-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Жінка отримала численні забої, після надання медичної допомоги її відпустили додому.



За цим фактом розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.













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