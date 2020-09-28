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У центрі Луцька дівчина за кермом легковика збила пішохода

У центрі Луцька дівчина за кермом легковика збила пішохода
У Луцьку на проспекті Волі автівка збила дівчину.

Автопригода сталась 2 березня приблизно о 16-ій годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 29-річна мешканка Рівненської області, керуючи автомобілем Ford Focus, наїхала на 26-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Жінка отримала численні забої, після надання медичної допомоги її відпустили додому.

За цим фактом розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.






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Теги: аварія, Луцьк, пішохід, дівчина
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