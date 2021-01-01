Прикордонники Луцького загону змагалися за першість у гирьовому спорті

Учора, 2 березня, в рамках проведення місячника з формування прихильності до здорового способу життя, відбулися змагання на першість Луцького прикордонного загону з гирьового спорту.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Свою силу та міць випробовували 40 учасників з усіх підрозділів охорони державного кордону.Змагалися військовослужбовці у трьох вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг та понад 90 кг.За результатами змагань перше місце виборола команда відділу прикордонної служби «Млинове». Спортсмени відділів «Амбуків» та «Рівне» посіли друге та третє місце відповідно.Переможців та володарів призових місць у різних вагових категоріях нагороджено грамотами та медалями.