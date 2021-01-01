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Прикордонники Луцького загону змагалися за першість у гирьовому спорті

Прикордонники Луцького загону змагалися за першість у гирьовому спорті
Учора, 2 березня, в рамках проведення місячника з формування прихильності до здорового способу життя, відбулися змагання на першість Луцького прикордонного загону з гирьового спорту.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Свою силу та міць випробовували 40 учасників з усіх підрозділів охорони державного кордону.

Змагалися військовослужбовці у трьох вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг та понад 90 кг.

За результатами змагань перше місце виборола команда відділу прикордонної служби «Млинове». Спортсмени відділів «Амбуків» та «Рівне» посіли друге та третє місце відповідно.

Переможців та володарів призових місць у різних вагових категоріях нагороджено грамотами та медалями.

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Теги: змагання, Луцький прикордонний загін, гирьовий спорт
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