Прикордонники Луцького загону змагалися за першість у гирьовому спорті
Сьогодні, 18:26
Учора, 2 березня, в рамках проведення місячника з формування прихильності до здорового способу життя, відбулися змагання на першість Луцького прикордонного загону з гирьового спорту.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Свою силу та міць випробовували 40 учасників з усіх підрозділів охорони державного кордону.
Змагалися військовослужбовці у трьох вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг та понад 90 кг.
За результатами змагань перше місце виборола команда відділу прикордонної служби «Млинове». Спортсмени відділів «Амбуків» та «Рівне» посіли друге та третє місце відповідно.
Переможців та володарів призових місць у різних вагових категоріях нагороджено грамотами та медалями.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Свою силу та міць випробовували 40 учасників з усіх підрозділів охорони державного кордону.
Змагалися військовослужбовці у трьох вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг та понад 90 кг.
За результатами змагань перше місце виборола команда відділу прикордонної служби «Млинове». Спортсмени відділів «Амбуків» та «Рівне» посіли друге та третє місце відповідно.
Переможців та володарів призових місць у різних вагових категоріях нагороджено грамотами та медалями.
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