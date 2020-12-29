Які вакансії пропонують машиністам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:00
Наразі машиністи потрібні у Луцьку, Ківерцях, Володимирі-Волинському, Ковельському та Іваничівському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У місті Луцьку шукають одразу п'ятьох водіїв. До прикладу, машиністу екскаватора готові платити 8 661 тисячу гривень. Він повинен керувати екскалатором з ковшем місткістю 0, 25 та 0, 5 метрів кубічних під час виконання розривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт. Також спеціаліст має забезпечувати технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, заправляти горючими та мастильними матеріалами дизельний екскаватор. Важливо, щоб кандидат на цю посаду мав відповідне посвідчення. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
В обласному центрі Волині потребують і машиніста компресорних установок. Зарплата - 10 тисяч гривень. Він буде працювати в компресорній та здійснювати ремонт техобслуговування та ремонт компресорів. Обов'язковою є наявність посвідчення. Обіцяють навчання на виробництві. До роботи допустять після прийому екзаменів кваліфікаційною комісією на підприємстві. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Заробітну плату 10 тисяч гривень пропонують машиністу екскаватора. Обов'язки - проводити роботи на будівельному майданчику в районі вулиці Рівненської. Спеціаліст повинен знати будову та технічні характеристики, принцип роботи, правила балансування, раціональні режими робіт екскаваторів, правила черпання, екскавації важких та легких ґрунтів, способи керування механізмами. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Машиністу автомобільного крана також пропонують 10 тисяч гривень винагороди за роботу на автомобільному крані марки КТА-28. До обов'язків входить навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування будівельних матеріалів. Щодо вакансії телефонуйте: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 12 тисяч гривень потрубують машиніста автомобільного крана. Він буде керувати вантажними кранами важкопідйомністю більше 6, 3 до 10 т з усіма видами змінного устаткування під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування і транспортування. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансії й у Ковелі. Зокрема, шукають машиніста крана на заробітну плату 8 389 гривень. Він буде керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащувати вантажозахоплювальні пристрої. Кранівник повинен обов'язково дотримуватися безпечних умов праці. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потребують і машиніста самохідного котка з рівними вальцями. Йому пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Спеціаліст буде керувати самохідним котком під час укачування насипних ґрунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Зелена Ковельського району пропонують роботу машиністу екскаватора. Зарплата - 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить управління екскаватором, його переміщення на певні робочі ділянки, обслуговування та ремонтування машин. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Також на заробітну плату 20 тисяч гривень шукають машиніста механічного котка. Він керує котком під час планувальних і профілювальних робіт під час будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. На співбесіді обіцяють обговорити премії та заохочувальні виплати. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потрібен машиніст укладача асфальтобетону. Зарплата - 20 тисяч гривень. Обов'язки - керування укладачем асфальтобетону, щозмінне техобслуговування машини. Він повинен брати участь у плановому запобіжному ремонті укладача. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У місті Володимир-Волинський потребують машиніста автогрейдера. Йому обіцяють винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
Є вакансія для машиніста екскаватора у місті Ківерці. Зарплата - 15 тисяч гривень. Він повинен працювати на екскаваторі під час будівництва мостів та тунелів. Графік роботи - 15 через 15 днів. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколіївна).
У селищі Іваничі зарплату 20 тисяч гривень пропонують для машиніста автогрейдера. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У місті Луцьку шукають одразу п'ятьох водіїв. До прикладу, машиністу екскаватора готові платити 8 661 тисячу гривень. Він повинен керувати екскалатором з ковшем місткістю 0, 25 та 0, 5 метрів кубічних під час виконання розривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт. Також спеціаліст має забезпечувати технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, заправляти горючими та мастильними матеріалами дизельний екскаватор. Важливо, щоб кандидат на цю посаду мав відповідне посвідчення. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
В обласному центрі Волині потребують і машиніста компресорних установок. Зарплата - 10 тисяч гривень. Він буде працювати в компресорній та здійснювати ремонт техобслуговування та ремонт компресорів. Обов'язковою є наявність посвідчення. Обіцяють навчання на виробництві. До роботи допустять після прийому екзаменів кваліфікаційною комісією на підприємстві. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Заробітну плату 10 тисяч гривень пропонують машиністу екскаватора. Обов'язки - проводити роботи на будівельному майданчику в районі вулиці Рівненської. Спеціаліст повинен знати будову та технічні характеристики, принцип роботи, правила балансування, раціональні режими робіт екскаваторів, правила черпання, екскавації важких та легких ґрунтів, способи керування механізмами. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Машиністу автомобільного крана також пропонують 10 тисяч гривень винагороди за роботу на автомобільному крані марки КТА-28. До обов'язків входить навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування будівельних матеріалів. Щодо вакансії телефонуйте: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 12 тисяч гривень потрубують машиніста автомобільного крана. Він буде керувати вантажними кранами важкопідйомністю більше 6, 3 до 10 т з усіма видами змінного устаткування під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування і транспортування. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансії й у Ковелі. Зокрема, шукають машиніста крана на заробітну плату 8 389 гривень. Він буде керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащувати вантажозахоплювальні пристрої. Кранівник повинен обов'язково дотримуватися безпечних умов праці. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потребують і машиніста самохідного котка з рівними вальцями. Йому пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Спеціаліст буде керувати самохідним котком під час укачування насипних ґрунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Зелена Ковельського району пропонують роботу машиністу екскаватора. Зарплата - 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить управління екскаватором, його переміщення на певні робочі ділянки, обслуговування та ремонтування машин. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Також на заробітну плату 20 тисяч гривень шукають машиніста механічного котка. Він керує котком під час планувальних і профілювальних робіт під час будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. На співбесіді обіцяють обговорити премії та заохочувальні виплати. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Потрібен машиніст укладача асфальтобетону. Зарплата - 20 тисяч гривень. Обов'язки - керування укладачем асфальтобетону, щозмінне техобслуговування машини. Він повинен брати участь у плановому запобіжному ремонті укладача. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У місті Володимир-Волинський потребують машиніста автогрейдера. Йому обіцяють винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
Є вакансія для машиніста екскаватора у місті Ківерці. Зарплата - 15 тисяч гривень. Він повинен працювати на екскаваторі під час будівництва мостів та тунелів. Графік роботи - 15 через 15 днів. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколіївна).
У селищі Іваничі зарплату 20 тисяч гривень пропонують для машиніста автогрейдера. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).
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