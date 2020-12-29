Які вакансії пропонують машиністам на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі машиністи потрібні у Луцьку, Ківерцях, Володимирі-Волинському, Ковельському та Іваничівському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У місті Луцьку шукають одразу п'ятьох водіїв. До прикладу,готові платити. Він повинен керувати екскалатором з ковшем місткістю 0, 25 та 0, 5 метрів кубічних під час виконання розривних, видобувних, переекскаваційних, зачищувальних, відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт. Також спеціаліст має забезпечувати технічно правильне розроблення вибою та ефективне використання екскаватора, заправляти горючими та мастильними матеріалами дизельний екскаватор. Важливо, щоб кандидат на цю посаду мав відповідне посвідчення. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).В обласному центрі Волині потребують і. Зарплата -. Він буде працювати в компресорній та здійснювати ремонт техобслуговування та ремонт компресорів. Обов'язковою є наявність посвідчення. Обіцяють навчання на виробництві. До роботи допустять після прийому екзаменів кваліфікаційною комісією на підприємстві. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Заробітну платупропонують. Обов'язки - проводити роботи на будівельному майданчику в районі вулиці Рівненської. Спеціаліст повинен знати будову та технічні характеристики, принцип роботи, правила балансування, раціональні режими робіт екскаваторів, правила черпання, екскавації важких та легких ґрунтів, способи керування механізмами. За деталями - (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).також пропонуютьвинагороди за роботу на автомобільному крані марки КТА-28. До обов'язків входить навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування будівельних матеріалів. Щодо вакансії телефонуйте: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатупотрубують. Він буде керувати вантажними кранами важкопідйомністю більше 6, 3 до 10 т з усіма видами змінного устаткування під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування і транспортування. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є вакансії й у Ковелі. Зокрема, шукаютьна заробітну плату. Він буде керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащувати вантажозахоплювальні пристрої. Кранівник повинен обов'язково дотримуватися безпечних умов праці. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Потребують і. Йому пропонують зарплату. Спеціаліст буде керувати самохідним котком під час укачування насипних ґрунтів, асфальтобетонного покриття під час спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У селі Зелена Ковельського району пропонують роботу. Зарплата -. В його обов'язки входить управління екскаватором, його переміщення на певні робочі ділянки, обслуговування та ремонтування машин. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Також на заробітну платушукають. Він керує котком під час планувальних і профілювальних робіт під час будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. На співбесіді обіцяють обговорити премії та заохочувальні виплати. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Потрібен. Зарплата -. Обов'язки - керування укладачем асфальтобетону, щозмінне техобслуговування машини. Він повинен брати участь у плановому запобіжному ремонті укладача. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У місті Володимир-Волинський потребують. Йому обіцяють винагороду у розмірі. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).Є вакансія дляу місті Ківерці. Зарплата -. Він повинен працювати на екскаваторі під час будівництва мостів та тунелів. Графік роботи - 15 через 15 днів. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколіївна).У селищі Іваничі зарплатупропонують для. До обов'язків спеціаліста входить керування автогрейдером, зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщення ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).