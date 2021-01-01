Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ





Як стало відомо Петро Зінкевич.



Як розповідають, перевезення тютюнових виробів чоловік здійснював з метою подальшого їх завантаження у вагони на залізничній станції «Козятин». Ці потяги в подальшому прямують до Польщі через ПП «Володимир-Волинський».



За результатами огляду вилучили 4 ящики безакцизних цигарок.



Про подію повідомили і в пресслужбі Держприкордонслужби Північного регіонального управління. Прикордонники Житомирського загону спільно з іншими правоохоронними органами проводили комплексні заходи щодо недопущення порушень законодавства України з переміщення та збуту підакцизних товарів.



Як зазначають у пресслужбі, водій легковика не зміг пояснити походження вантажу, місце його придбання та подальшої реалізації.



Нелегальне куриво, яке можливо належить до контрабандної діяльності, вилучили співробітниками Національної поліції в Житомирській області.



За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Державної фіскальної служби про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».



Перевірчі заходи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го лютого на автодорозі сполученням «Житомир-Бердичів» прикордонники спільно з патрульною поліцією зупинили автомобіль «Volkswagen Passat», в якому виявили майже дві тисячі пачок цигарок «Jin Ling» без відповідних марок акцизного збору.Як стало відомо БУГу з власних достовірних джерел, за кермом авто перебував директор Володимир-Волинського центру позашкільної освітиЯк розповідають, перевезення тютюнових виробів чоловік здійснював з метою подальшого їх завантаження у вагони на залізничній станції «Козятин». Ці потяги в подальшому прямують до Польщі через ПП «Володимир-Волинський».За результатами огляду вилучили 4 ящики безакцизних цигарок.Про подію повідомили і в пресслужбі Держприкордонслужби Північного регіонального управління. Прикордонники Житомирського загону спільно з іншими правоохоронними органами проводили комплексні заходи щодо недопущення порушень законодавства України з переміщення та збуту підакцизних товарів.Як зазначають у пресслужбі, водій легковика не зміг пояснити походження вантажу, місце його придбання та подальшої реалізації.Нелегальне куриво, яке можливо належить до контрабандної діяльності, вилучили співробітниками Національної поліції в Житомирській області.За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Державної фіскальної служби про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».Перевірчі заходи тривають.

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