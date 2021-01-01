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Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ

Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ
26-го лютого на автодорозі сполученням «Житомир-Бердичів» прикордонники спільно з патрульною поліцією зупинили автомобіль «Volkswagen Passat», в якому виявили майже дві тисячі пачок цигарок «Jin Ling» без відповідних марок акцизного збору.

Як стало відомо БУГу з власних достовірних джерел, за кермом авто перебував директор Володимир-Волинського центру позашкільної освіти Петро Зінкевич.

Як розповідають, перевезення тютюнових виробів чоловік здійснював з метою подальшого їх завантаження у вагони на залізничній станції «Козятин». Ці потяги в подальшому прямують до Польщі через ПП «Володимир-Волинський».

За результатами огляду вилучили 4 ящики безакцизних цигарок.

Про подію повідомили і в пресслужбі Держприкордонслужби Північного регіонального управління. Прикордонники Житомирського загону спільно з іншими правоохоронними органами проводили комплексні заходи щодо недопущення порушень законодавства України з переміщення та збуту підакцизних товарів.

Як зазначають у пресслужбі, водій легковика не зміг пояснити походження вантажу, місце його придбання та подальшої реалізації.

Нелегальне куриво, яке можливо належить до контрабандної діяльності, вилучили співробітниками Національної поліції в Житомирській області.

За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Державної фіскальної служби про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Перевірчі заходи тривають.

Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ
Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ
Директора центру позашкільної освіти на Волині спіймали на контрабанді, – ЗМІ

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Теги: Володимир, директор, контрабанда
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