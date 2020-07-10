У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці 53-річному лучанину
Сьогодні, 12:15
Вперше у Ковельському МТМО провели імплантацію одного з найскладніших приладів, що рятує життя людині при раптовій зупинці серця.
Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, що лікарі успішно провели операцію зі встановлення трьохкамерного кардіостимулятора з функцією дефібриляції пацієнту, який багато років страждає на дилатаційну кардіоміопатію.
Пацієнт потребує трансплантації серця і перебуває у листі очікування в Ковельському МТМО.
Тож відтепер у грудях 53-річного лучанина працює своєрідна «бригада швидкої допомоги». Прилад в режимі 24/7 контролює ритм серцевих скорочень та знімає напади загрозливих для життя аритмій.
Лікарі зауважують, що до операції чоловік міг пройти без задишки лише 250 метрів. Зараз він легко долає 560 метрів за 6 хвилин.
Чоловік ще деякий час перебуватиме під наглядом лікарів, а потім зможе повернутися до активного соціального життя.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Інформують, що лікарі успішно провели операцію зі встановлення трьохкамерного кардіостимулятора з функцією дефібриляції пацієнту, який багато років страждає на дилатаційну кардіоміопатію.
Пацієнт потребує трансплантації серця і перебуває у листі очікування в Ковельському МТМО.
Тож відтепер у грудях 53-річного лучанина працює своєрідна «бригада швидкої допомоги». Прилад в режимі 24/7 контролює ритм серцевих скорочень та знімає напади загрозливих для життя аритмій.
Лікарі зауважують, що до операції чоловік міг пройти без задишки лише 250 метрів. Зараз він легко долає 560 метрів за 6 хвилин.
Чоловік ще деякий час перебуватиме під наглядом лікарів, а потім зможе повернутися до активного соціального життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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