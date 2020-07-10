У Ковелі лікарі провели складну операцію на серці 53-річному лучанину

Вперше у Ковельському МТМО провели імплантацію одного з найскладніших приладів, що рятує життя людині при раптовій зупинці серця.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Інформують, що лікарі успішно провели операцію зі встановлення трьохкамерного кардіостимулятора з функцією дефібриляції пацієнту, який багато років страждає на дилатаційну кардіоміопатію.Пацієнт потребує трансплантації серця і перебуває у листі очікування в Ковельському МТМО.Тож відтепер у грудях 53-річного лучанина працює своєрідна «бригада швидкої допомоги». Прилад в режимі 24/7 контролює ритм серцевих скорочень та знімає напади загрозливих для життя аритмій.Лікарі зауважують, що до операції чоловік міг пройти без задишки лише 250 метрів. Зараз він легко долає 560 метрів за 6 хвилин‍.Чоловік ще деякий час перебуватиме під наглядом лікарів, а потім зможе повернутися до активного соціального життя.