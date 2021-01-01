Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 березня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-181 09:00-17:00 с.Зимне: вул. Монастирська 3-27, 2-26,2. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: вул. Колгоспна 13-23, 12-22, Набережна 2-4,7-9,3. ПЛ-0.4 Л-3 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м.Вол-Волинський: вул. Українська 3-17, 4-12, Стравинського 28,30, 50-544. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 1105. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, ШухевичаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-317 9:30-16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково2. КТП-85 10:00-16:00 Будинок культури с.Милятин частково вул.М.Грицюка3. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-102 10:00-16:30 с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1-191. ПЛ-0.4 кВ Л-1.Л-2 КТП-112 09:00 - 17:00 Магазин ФОП Зінчук Микола.пилорама ФОП Шворак Іван с.Лука вул.Шевченка 1-122. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-349 09.00-17.00 с.Видерта вул.Любешівська3. ПЛ-10 Л-59-05 від ЛР-6 до ЛР-60 і до зтп-278 09.00-17.00 Катодний захист газ.мережі с.Грудки м.К-Каширський вул.Магістральна, Героів Чорнобеля, Аеродромна(частково), вул.Хотешівська.массив Грушка, с.Грудки вул.Шевченка, Любешівська(частково)1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.МуравищеФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоскМихайлюк В.В. - торговий кіоскРГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церквас.Муравищевул.Шкільна,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Центральна,буд.1-30,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерноскладФОП Степанюк В.В. - деревообробний цехФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайовевул. Незалежності, буд. 57 -1053. ПЛ 10 кВ Л70-01 10:30-15:00 с. Прилуцьке – школа, церква, дитсадок,ФОП Мороз А.А. - магазинФОП Остапенко М.В. - магазинФОП Лукашук В.Н. - виробниче приміщенняТзОВ "Еко-Фактор"- виробниче приміщенняТзОВ "Парклед" ЛТД"- виробниче приміщенняМольчак О.З. - цехФОП Пархонюк С.М. - майстерняСоколов І.М. - виробниче приміщенняФОП Коновалюк А.В. - столярний цехФОП Шевчук О.В. - виробниче приміщенняФОП Мороз О.А. - магазинПринда Л.С. - корівникФОП Рубін А.В. - виробниче приміщенняс. Дачне – медпункт, церкваФОП Лорян А.М. - магазин-кафеФОП Шорма Т.О. - торговий кіоскДТГО "Львівська залізниця " - станція «Дачне»с. Жабка - церкваФОП Ничипорович Ю.І. - торговий кіоскПАТ"УКРНАФТА" - АЗСВОДТМО санаторій `Дачний`Северина Л.Ф. - селянське господарствоТСЛ `Мічурінець` - дачний масив с.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,с.Прилуцьке – повністю, крімвул.Жовтнева,9-49/непарні/,60-94 /парні/вул. Богунас. Жабка – повністюс. Дачневул.Шевченка,вул.Ів.Франка,вул.Першотравнева,вул.Молодіжна,вул.Гагаріна1. 9:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦДубівська сільська радаФО Балецький П.ДФО Балецька В.П с.Дубове2. ПЛ-0,4кВ від КТП-381 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець3. ПЛ-10кВ Л.100-12(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 СС ТзОВ" Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМПП "Пролісок"Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАТзОВ "ВКП " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська4. ПЛ-0,4кВ від КТП-154 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»Поворська сільська рада с.Пісочне5. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель6. ПЛ-0,4кВ від КТП-623ПЛ-10кВ від Л.16-20(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.МКовельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіГолобська селищна радаСВК"Вікторія"ФО Чабан О.РФО Ромащук Л.МДрозднівська сільська РадаТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиСвято-Троїцька громада Української православної церквиТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісовас.Дроздніс.Гончий Брід1. ПЛ-0,4 відКТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська2. ПЛ-0,4 відКТП-147 Л-2 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма3. КТП-17 9:00 – 17:00 с.Крухиничі:водобашня с.Крухиничі вул.Рогізнянська1. ТП-218РУ -10/0,4 кВ ІІ СШРемонт обладнання 13:30-17:00 Кафе ЛуцькПродуктовий магазинДитячий садок №37 вв. 1Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка, 2, 2а, 4вул. Гордіюк, 2, 4, 4А2. ТП-181 ПЛ-0,4 Л-2 09:00-17:00 Медичний склад Вул. ВересаяВул. МурашкоВул. ВериківськогоВул. МакаревичаВул. Станіславського (частково)Вул. Львівська, 83-91Луцький район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від к.8 ЗТП-455 до ЛР-30 10:00-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС,СВК «Піддубці»,ТзОВ «ВІДО-ЛТД»,ПрАТ «МТС Україна»,Г. Сидорчук В.Л.,Табір «Сонячний»,ФОП Балясевич Ю.Л.,ПрАТ «Соціальна сфера»,Церква с.Гаразджа,Садівниче товариство «Пластик»,ФОП Герасимчук С.П.,СП ТзОВ «Волинь-Транс ЛТД»,Садівниче товариство «Воротнів» с.Гаразджа вул.Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська1. ПЛ-0.4 КТП- 32037 9:00 - 18:00 смт.Головно2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк3. ПЛ-0.4 КТП-32194 9:00 – 18:00 с.Омеляне4. ПЛ-0.4 КТП-32062 9:00-18:00 с.Старовойтово5. КТП-32272 9:00-18:00 с.Світязь вул..Мир,. Жовтнева, пров.Миру6. КТП-32259 9:00-18:00 с.Світязь вул..Миру, Незалежності, Вереснева7. КТП-32546 9:00-18:00 с.Світязь вул..8-го березня, Нова1. ЗТП-255 ПЛ-0.4кВ Л-1,4,7,8 10:00-17:00 Школа; Садок; СВК «Промінь»; АТС . с.В.Курин (Частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 прспект Перемоги 38,40,42.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-7 (Т. О.) 9:30-16:30частково с.Замшани2. КТП-156(К.Р.) 10:00-16:00х.Занивиське3. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-122 (Т. О.) 9:30-16:30частково с.Краська1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-929:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,ПП »Захід-Агро»Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-297. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул.Лісова8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині, вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млинФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка1. Л-27-08до ЛР-40,ЛР-18 10:00-16:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська,2. КТП-115 10:00-16:00 с.Смідин Пожежна с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського3. КТП-3 Л-3 10:00:16:00 Ст.Вижва Пожежна,Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки1. ПЛ-0,4кВКТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі2. ПЛ-0,4кВКТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець3. ПЛ-0,4кВКТП-279 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство» - адмінприміщення,ФОП Лампіка-база, ФОП Лукашук – гараж, МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2,4. ПЛ-0,4кВКТП-113 Л-1 11:00-13:00 Новосілківська с/р - млин с.Окунин