Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-181 09:00-17:00 с.Зимне: вул. Монастирська 3-27, 2-26,
2. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: вул. Колгоспна 13-23, 12-22, Набережна 2-4,7-9,
3. ПЛ-0.4 Л-3 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м.Вол-Волинський: вул. Українська 3-17, 4-12, Стравинського 28,30, 50-54
4. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, Шухевича
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-317 9:30-16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково
2. КТП-85 10:00-16:00 Будинок культури с.Милятин частково вул.М.Грицюка
3. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-102 10:00-16:30 с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1-19
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1.Л-2 КТП-112 09:00 - 17:00 Магазин ФОП Зінчук Микола.пилорама ФОП Шворак Іван с.Лука вул.Шевченка 1-12
2. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-349 09.00-17.00 с.Видерта вул.Любешівська
3. ПЛ-10 Л-59-05 від ЛР-6 до ЛР-60 і до зтп-278 09.00-17.00 Катодний захист газ.мережі с.Грудки м.К-Каширський вул.Магістральна, Героів Чорнобеля, Аеродромна(частково), вул.Хотешівська.массив Грушка, с.Грудки вул.Шевченка, Любешівська(частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.Муравище
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква
с.Муравище
вул.Шкільна,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайове
вул. Незалежності, буд. 57 -105
3. ПЛ 10 кВ Л70-01 10:30-15:00 с. Прилуцьке – школа, церква, дитсадок,
ФОП Мороз А.А. - магазин
ФОП Остапенко М.В. - магазин
ФОП Лукашук В.Н. - виробниче приміщення
ТзОВ "Еко-Фактор"- виробниче приміщення
ТзОВ "Парклед" ЛТД"- виробниче приміщення
Мольчак О.З. - цех
ФОП Пархонюк С.М. - майстерня
Соколов І.М. - виробниче приміщення
ФОП Коновалюк А.В. - столярний цех
ФОП Шевчук О.В. - виробниче приміщення
ФОП Мороз О.А. - магазин
Принда Л.С. - корівник
ФОП Рубін А.В. - виробниче приміщення
с. Дачне – медпункт, церква
ФОП Лорян А.М. - магазин-кафе
ФОП Шорма Т.О. - торговий кіоск
ДТГО "Львівська залізниця " - станція «Дачне»
с. Жабка - церква
ФОП Ничипорович Ю.І. - торговий кіоск
ПАТ"УКРНАФТА" - АЗС
ВОДТМО санаторій `Дачний`
Северина Л.Ф. - селянське господарство
ТСЛ `Мічурінець` - дачний масив с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
с.Прилуцьке – повністю, крім
вул.Жовтнева,9-49/непарні/,60-94 /парні/
вул. Богуна
с. Жабка – повністю
с. Дачне
вул.Шевченка,
вул.Ів.Франка,
вул.Першотравнева,
вул.Молодіжна,
вул.Гагаріна
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-381 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець
3. ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-154 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
5. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6. ПЛ-0,4кВ від КТП-623
ПЛ-10кВ від Л.16-20
(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.М
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада
СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р
ФО Ромащук Л.М
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви
ТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісова
с.Дроздні
с.Гончий Брід
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від
КТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська
2. ПЛ-0,4 від
КТП-147 Л-2 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма
3. КТП-17 9:00 – 17:00 с.Крухиничі:водобашня с.Крухиничі вул.Рогізнянська
місто Луцьк
1. ТП-218
РУ -10/0,4 кВ ІІ СШ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 Кафе Луцьк
Продуктовий магазин
Дитячий садок №37 вв. 1
Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка, 2, 2а, 4
вул. Гордіюк, 2, 4, 4А
2. ТП-181 ПЛ-0,4 Л-2 09:00-17:00 Медичний склад Вул. Вересая
Вул. Мурашко
Вул. Вериківського
Вул. Макаревича
Вул. Станіславського (частково)
Вул. Львівська, 83-91
Луцький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від к.8 ЗТП-455 до ЛР-30 10:00-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС,
СВК «Піддубці»,
ТзОВ «ВІДО-ЛТД»,
ПрАТ «МТС Україна»,
Г. Сидорчук В.Л.,
Табір «Сонячний»,
ФОП Балясевич Ю.Л.,
ПрАТ «Соціальна сфера»,
Церква с.Гаразджа,
Садівниче товариство «Пластик»,
ФОП Герасимчук С.П.,
СП ТзОВ «Волинь-Транс ЛТД»,
Садівниче товариство «Воротнів» с.Гаразджа вул.Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП- 32037 9:00 - 18:00 смт.Головно
2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. ПЛ-0.4 КТП-32194 9:00 – 18:00 с.Омеляне
4. ПЛ-0.4 КТП-32062 9:00-18:00 с.Старовойтово
5. КТП-32272 9:00-18:00 с.Світязь вул..Мир,. Жовтнева, пров.Миру
6. КТП-32259 9:00-18:00 с.Світязь вул..Миру, Незалежності, Вереснева
7. КТП-32546 9:00-18:00 с.Світязь вул..8-го березня, Нова
Любешівський район
1. ЗТП-255 ПЛ-0.4кВ Л-1,4,7,8 10:00-17:00 Школа; Садок; СВК «Промінь»; АТС . с.В.Курин (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 прспект Перемоги 38,40,42.
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-7 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с.Замшани
2. КТП-156
(К.Р.) 10:00-16:00
х.Занивиське
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-122 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с.Краська
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині, вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. Л-27-08до ЛР-40,ЛР-18 10:00-16:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська,
2. КТП-115 10:00-16:00 с.Смідин Пожежна с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
3. КТП-3 Л-3 10:00:16:00 Ст.Вижва Пожежна,Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-279 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство» - адмінприміщення,ФОП Лампіка-база, ФОП Лукашук – гараж, МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2,
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-113 Л-1 11:00-13:00 Новосілківська с/р - млин с.Окунин
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-181 09:00-17:00 с.Зимне: вул. Монастирська 3-27, 2-26,
2. ПЛ-0.4 Л-3 КТП-157 09:00-17:00 с.Верба: вул. Колгоспна 13-23, 12-22, Набережна 2-4,7-9,
3. ПЛ-0.4 Л-3 ЩТП-235 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м.Вол-Волинський: вул. Українська 3-17, 4-12, Стравинського 28,30, 50-54
4. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 м.Вол-Волинський вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3- 7,Чорновола, Шахтарська 3- 12,Ковельська 110
5. ТП-71 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: ТзОВ "БІЗТОРГ-2010", ФОП Черній, ТзОВ "Гербор - холдінг", Заготконтора, пилорама м. Вол-Волинський: вул. Кн. Олега, Запольської, Пчілки, Привокзальна, Вербний, Шухевича
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-317 9:30-16:30 с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково
2. КТП-85 10:00-16:00 Будинок культури с.Милятин частково вул.М.Грицюка
3. ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-102 10:00-16:30 с.Ст.Порицьк вул.Молодіжна 1-19
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1.Л-2 КТП-112 09:00 - 17:00 Магазин ФОП Зінчук Микола.пилорама ФОП Шворак Іван с.Лука вул.Шевченка 1-12
2. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-349 09.00-17.00 с.Видерта вул.Любешівська
3. ПЛ-10 Л-59-05 від ЛР-6 до ЛР-60 і до зтп-278 09.00-17.00 Катодний захист газ.мережі с.Грудки м.К-Каширський вул.Магістральна, Героів Чорнобеля, Аеродромна(частково), вул.Хотешівська.массив Грушка, с.Грудки вул.Шевченка, Любешівська(частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.Муравище
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква
с.Муравище
вул.Шкільна,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-150 8:30-17:00 Дедюх В.В. - зерносклад
ФОП Степанюк В.В. - деревообробний цех
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин с. Гайове
вул. Незалежності, буд. 57 -105
3. ПЛ 10 кВ Л70-01 10:30-15:00 с. Прилуцьке – школа, церква, дитсадок,
ФОП Мороз А.А. - магазин
ФОП Остапенко М.В. - магазин
ФОП Лукашук В.Н. - виробниче приміщення
ТзОВ "Еко-Фактор"- виробниче приміщення
ТзОВ "Парклед" ЛТД"- виробниче приміщення
Мольчак О.З. - цех
ФОП Пархонюк С.М. - майстерня
Соколов І.М. - виробниче приміщення
ФОП Коновалюк А.В. - столярний цех
ФОП Шевчук О.В. - виробниче приміщення
ФОП Мороз О.А. - магазин
Принда Л.С. - корівник
ФОП Рубін А.В. - виробниче приміщення
с. Дачне – медпункт, церква
ФОП Лорян А.М. - магазин-кафе
ФОП Шорма Т.О. - торговий кіоск
ДТГО "Львівська залізниця " - станція «Дачне»
с. Жабка - церква
ФОП Ничипорович Ю.І. - торговий кіоск
ПАТ"УКРНАФТА" - АЗС
ВОДТМО санаторій `Дачний`
Северина Л.Ф. - селянське господарство
ТСЛ `Мічурінець` - дачний масив с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
с.Прилуцьке – повністю, крім
вул.Жовтнева,9-49/непарні/,60-94 /парні/
вул. Богуна
с. Жабка – повністю
с. Дачне
вул.Шевченка,
вул.Ів.Франка,
вул.Першотравнева,
вул.Молодіжна,
вул.Гагаріна
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-381 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець
3. ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-154 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
5. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6. ПЛ-0,4кВ від КТП-623
ПЛ-10кВ від Л.16-20
(ТП-615; КТП-6; КТП-5; КТП-56; КТПП-10) 9:00-17:00 ФО.Ромащук Л.М
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада
СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р
ФО Ромащук Л.М
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви
ТзОВ «ВІРА-1» с.Вівчицьк, вул.Центральна , вул.Лісова
с.Дроздні
с.Гончий Брід
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від
КТП-37 Л-2 9:00 – 17:00 с.С.Загорів вул.Радянська
2. ПЛ-0,4 від
КТП-147 Л-2 10:00 – 17:00 с.Запусти: ферма
3. КТП-17 9:00 – 17:00 с.Крухиничі:водобашня с.Крухиничі вул.Рогізнянська
місто Луцьк
1. ТП-218
РУ -10/0,4 кВ ІІ СШ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 Кафе Луцьк
Продуктовий магазин
Дитячий садок №37 вв. 1
Навчально методичний центр ПТО вул. Наливайка, 2, 2а, 4
вул. Гордіюк, 2, 4, 4А
2. ТП-181 ПЛ-0,4 Л-2 09:00-17:00 Медичний склад Вул. Вересая
Вул. Мурашко
Вул. Вериківського
Вул. Макаревича
Вул. Станіславського (частково)
Вул. Львівська, 83-91
Луцький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від к.8 ЗТП-455 до ЛР-30 10:00-17:00 Теремнівське СТ Луцької РСС,
СВК «Піддубці»,
ТзОВ «ВІДО-ЛТД»,
ПрАТ «МТС Україна»,
Г. Сидорчук В.Л.,
Табір «Сонячний»,
ФОП Балясевич Ю.Л.,
ПрАТ «Соціальна сфера»,
Церква с.Гаразджа,
Садівниче товариство «Пластик»,
ФОП Герасимчук С.П.,
СП ТзОВ «Волинь-Транс ЛТД»,
Садівниче товариство «Воротнів» с.Гаразджа вул.Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП- 32037 9:00 - 18:00 смт.Головно
2. ПЛ-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. ПЛ-0.4 КТП-32194 9:00 – 18:00 с.Омеляне
4. ПЛ-0.4 КТП-32062 9:00-18:00 с.Старовойтово
5. КТП-32272 9:00-18:00 с.Світязь вул..Мир,. Жовтнева, пров.Миру
6. КТП-32259 9:00-18:00 с.Світязь вул..Миру, Незалежності, Вереснева
7. КТП-32546 9:00-18:00 с.Світязь вул..8-го березня, Нова
Любешівський район
1. ЗТП-255 ПЛ-0.4кВ Л-1,4,7,8 10:00-17:00 Школа; Садок; СВК «Промінь»; АТС . с.В.Курин (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м Нововолинськ вул Мазепи 1-13,2-24 Шопена2-20,9 Кисиля 1-3а,2-12 прспект Перемоги 38,40,42.
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-7 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с.Замшани
2. КТП-156
(К.Р.) 10:00-16:00
х.Занивиське
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-122 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с.Краська
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині, вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. Л-27-08до ЛР-40,ЛР-18 10:00-16:00 Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська,
2. КТП-115 10:00-16:00 с.Смідин Пожежна с.Смідин вул:Калініна, Шкільна, Грушевського
3. КТП-3 Л-3 10:00:16:00 Ст.Вижва Пожежна,Поліція Ст.Вижва вул:Соборності, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-279 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство» - адмінприміщення,ФОП Лампіка-база, ФОП Лукашук – гараж, МУВГ- адмінприміщення, гараж с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Першотравнева, Проектна-2,
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-113 Л-1 11:00-13:00 Новосілківська с/р - млин с.Окунин
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