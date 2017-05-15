В Одесі хлопець випав з вікна 23-го поверху і залишився живим





Як повідомили



«При падінні молодик упав на припаркований біля будинку автомобіль. Його забрала швидка допомога... Причини й обставини події зараз встановлюються», - зазначили в управлінні.



Як повідомили очевидці в соціальних мережах, інцидент стався близько 08:00 в житловому комплексі «Альтаїр», який розташований на вулиці Люстдорфська дорога.



Як зазначають, потерпілий нібито намагався накласти на себе руки. У поліції зазначили, що ця версія наразі перевіряється серед інших.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі госпіталізували хлопця, травмованого при падінні з 23-го поверху.Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини, за яких чоловік, 2001 року народження, вранці 2 березня впав з 23-го поверху одного з висотних будинків.«При падінні молодик упав на припаркований біля будинку автомобіль. Його забрала швидка допомога... Причини й обставини події зараз встановлюються», - зазначили в управлінні.Як повідомили очевидці в соціальних мережах, інцидент стався близько 08:00 в житловому комплексі «Альтаїр», який розташований на вулиці Люстдорфська дорога.Як зазначають, потерпілий нібито намагався накласти на себе руки. У поліції зазначили, що ця версія наразі перевіряється серед інших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію