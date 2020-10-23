У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19

У Нововолинську ускладнюється ситуація із захворюваністю на коронавірус.Про це йшлося 3 березня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє мерія Нововолинська.За інформацією Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», станом на 02.03.2021 в місті зареєстрували 2490 випадків захворювання COVID-19. Спостерігається ріст коронавірусної інфекції. Показник захворюваності за два тижні становить 289,6 на 100 тисяч населення, при базовому показнику – 40 на 100 тисяч. Захворюваність зросла у 2,5 рази.На самоізоляції перебуває три класи загальноосвітніх шкіл. Зареєстроване одне сімейне вогнище. 30% ПЛР-тестувань від загальної кількості обстежених – позитивні. Це свідчить про складну епідситуацію в місті.За минулу добу у Нововолинську зареєстрували