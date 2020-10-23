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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19

У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19
У Нововолинську ускладнюється ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Про це йшлося 3 березня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє мерія Нововолинська.

За інформацією Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», станом на 02.03.2021 в місті зареєстрували 2490 випадків захворювання COVID-19. Спостерігається ріст коронавірусної інфекції. Показник захворюваності за два тижні становить 289,6 на 100 тисяч населення, при базовому показнику – 40 на 100 тисяч. Захворюваність зросла у 2,5 рази.

На самоізоляції перебуває три класи загальноосвітніх шкіл. Зареєстроване одне сімейне вогнище. 30% ПЛР-тестувань від загальної кількості обстежених – позитивні. Це свідчить про складну епідситуацію в місті.

За минулу добу у Нововолинську зареєстрували 16 нових випадків недуги.

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Теги: Нововолисньк, епідситуація, коронавірус
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