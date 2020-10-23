У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19
Сьогодні, 13:31
У Нововолинську ускладнюється ситуація із захворюваністю на коронавірус.
Про це йшлося 3 березня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє мерія Нововолинська.
За інформацією Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», станом на 02.03.2021 в місті зареєстрували 2490 випадків захворювання COVID-19. Спостерігається ріст коронавірусної інфекції. Показник захворюваності за два тижні становить 289,6 на 100 тисяч населення, при базовому показнику – 40 на 100 тисяч. Захворюваність зросла у 2,5 рази.
На самоізоляції перебуває три класи загальноосвітніх шкіл. Зареєстроване одне сімейне вогнище. 30% ПЛР-тестувань від загальної кількості обстежених – позитивні. Це свідчить про складну епідситуацію в місті.
За минулу добу у Нововолинську зареєстрували 16 нових випадків недуги.
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Про це йшлося 3 березня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє мерія Нововолинська.
За інформацією Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», станом на 02.03.2021 в місті зареєстрували 2490 випадків захворювання COVID-19. Спостерігається ріст коронавірусної інфекції. Показник захворюваності за два тижні становить 289,6 на 100 тисяч населення, при базовому показнику – 40 на 100 тисяч. Захворюваність зросла у 2,5 рази.
На самоізоляції перебуває три класи загальноосвітніх шкіл. Зареєстроване одне сімейне вогнище. 30% ПЛР-тестувань від загальної кількості обстежених – позитивні. Це свідчить про складну епідситуацію в місті.
За минулу добу у Нововолинську зареєстрували 16 нових випадків недуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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