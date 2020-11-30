Пересів на пасажирське сидіння: у Луцьку п'яний водій хотів обдурити патрульних. ФОТО





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Так, цієї ночі луцьким патрульним надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці Ківерцівській. Інспектори, які приїхали на місце події, встановили, що 45-річний водій автомобіля ВАЗ 2106, рухався дуже близько біля велосипедиста, який їхав узбіччям. Чоловік, злякавшись авто, впав із велосипеда, а керманич зупинився та пересів на пасажирське сидіння.



Цю подію зафіксували очевидці, які їхали позаду автомобіля ВАЗ. Патрульні, які працювали на місці пригоди, виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився від походження огляду. Також на вимогу поліцейських не пред’явив для огляду документи.



Згодом інший екіпаж патрульних на вулиці Володимирській зупинив автомобіль BMW 318 D, який порушував ПДР. Під час спілкування із керманичем, у нього також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків показав результат у 0,63 проміле, що в 3 рази перевищував допустиму норму.



А сьогодні вранці результат у 0,64 проміле показав огляд на стан сп’яніння кермувальниці, яку патрульні зупинили на автодорозі М-07 (Київ – Ковель – Ягодин). 34-річна керманичка Volkswagen Transporter порушувала ПДР, а саме – поза населеним пунктом рухалася без ввімкненого ближнього світла фар або денних ходових вогнів, чим порушувала п.9.8 ПДР.



Також сьогодні під час патрулювання на вулиці Домни Гордіюк патрульні помітили авто Skoda Fabia, яке рухалося із технічною несправністю. Під час спілкування із 37-річним керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.



На усіх кермувальників патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали, відповідно до скоєних порушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв, які керують авто у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, цієї ночі луцьким патрульним надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці Ківерцівській. Інспектори, які приїхали на місце події, встановили, що 45-річний водій автомобіля ВАЗ 2106, рухався дуже близько біля велосипедиста, який їхав узбіччям. Чоловік, злякавшись авто, впав із велосипеда, а керманич зупинився та пересів на пасажирське сидіння.Цю подію зафіксували очевидці, які їхали позаду автомобіля ВАЗ. Патрульні, які працювали на місці пригоди, виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився від походження огляду. Також на вимогу поліцейських не пред’явив для огляду документи.Згодом інший екіпаж патрульних на вулиці Володимирській зупинив автомобіль BMW 318 D, який порушував ПДР. Під час спілкування із керманичем, у нього також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків показав результат у 0,63 проміле, що в 3 рази перевищував допустиму норму.А сьогодні вранці результат у 0,64 проміле показав огляд на стан сп’яніння кермувальниці, яку патрульні зупинили на автодорозі М-07 (Київ – Ковель – Ягодин). 34-річна керманичка Volkswagen Transporter порушувала ПДР, а саме – поза населеним пунктом рухалася без ввімкненого ближнього світла фар або денних ходових вогнів, чим порушувала п.9.8 ПДР.Також сьогодні під час патрулювання на вулиці Домни Гордіюк патрульні помітили авто Skoda Fabia, яке рухалося із технічною несправністю. Під час спілкування із 37-річним керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.На усіх кермувальників патрульні склали адміністративні матеріали за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали, відповідно до скоєних порушень.

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