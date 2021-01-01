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Спеціаліст назвав єдині джерела наповнення Світязю

Спеціаліст назвав єдині джерела наповнення Світязю
Людською діяльністю можна зробити максимум, аби утримати воду в озері Світязь, але наповнити його можна лише завдяки дощам та снігу.

Про це в програмі "Актуально" на "12 каналі" розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.

«Світязь сам по собі не підніметься», – каже Ростислав Кравчук.

Посадовець запевняє, що весняна повінь загалом є хорошим явищем, адже завдяки їй і піднімається рівень води у річках та озерах. Її, наголошує керівник Регіонального офісу водних ресурсів, можна передбачити і до неї підготуватись.

«Стихійним явищем повінь стала через порушення забудови та інші негативні фактори, які людина сама собі створює. А так, то це позитив», – каже Ростислав Кравчук.


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Теги: Світязь, джерела наповнення
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