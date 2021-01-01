Спеціаліст назвав єдині джерела наповнення Світязю





Про це в програмі "Актуально" на Ростислав Кравчук.



«Світязь сам по собі не підніметься», – каже Ростислав Кравчук.



Посадовець запевняє, що весняна повінь загалом є хорошим явищем, адже завдяки їй і піднімається рівень води у річках та озерах. Її, наголошує керівник Регіонального офісу водних ресурсів, можна передбачити і до неї підготуватись.



«Стихійним явищем повінь стала через порушення забудови та інші негативні фактори, які людина сама собі створює. А так, то це позитив», – каже Ростислав Кравчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людською діяльністю можна зробити максимум, аби утримати воду в озері Світязь, але наповнити його можна лише завдяки дощам та снігу.Про це в програмі "Актуально" на "12 каналі" розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області«Світязь сам по собі не підніметься», – каже Ростислав Кравчук.Посадовець запевняє, що весняна повінь загалом є хорошим явищем, адже завдяки їй і піднімається рівень води у річках та озерах. Її, наголошує керівник Регіонального офісу водних ресурсів, можна передбачити і до неї підготуватись.«Стихійним явищем повінь стала через порушення забудови та інші негативні фактори, які людина сама собі створює. А так, то це позитив», – каже Ростислав Кравчук.

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