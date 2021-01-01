Спеціаліст назвав єдині джерела наповнення Світязю
Сьогодні, 14:30
Людською діяльністю можна зробити максимум, аби утримати воду в озері Світязь, але наповнити його можна лише завдяки дощам та снігу.
Про це в програмі "Актуально" на "12 каналі" розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.
«Світязь сам по собі не підніметься», – каже Ростислав Кравчук.
Посадовець запевняє, що весняна повінь загалом є хорошим явищем, адже завдяки їй і піднімається рівень води у річках та озерах. Її, наголошує керівник Регіонального офісу водних ресурсів, можна передбачити і до неї підготуватись.
«Стихійним явищем повінь стала через порушення забудови та інші негативні фактори, які людина сама собі створює. А так, то це позитив», – каже Ростислав Кравчук.
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Про це в програмі "Актуально" на "12 каналі" розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.
«Світязь сам по собі не підніметься», – каже Ростислав Кравчук.
Посадовець запевняє, що весняна повінь загалом є хорошим явищем, адже завдяки їй і піднімається рівень води у річках та озерах. Її, наголошує керівник Регіонального офісу водних ресурсів, можна передбачити і до неї підготуватись.
«Стихійним явищем повінь стала через порушення забудови та інші негативні фактори, які людина сама собі створює. А так, то це позитив», – каже Ростислав Кравчук.
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