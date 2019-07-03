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П'яте пришестя Шарпара: «Волинь» підсилилася конголезцем та досвідченим українцем

П'яте пришестя Шарпара: «Волинь» підсилилася конголезцем та досвідченим українцем
Луцька «Волинь» перед відновлення чемпіонату України з футболу заявила двох нових гравців.

Про це йдеться на сторінках видання SportArena.

Новачками луцького клубу стали конголезький півзахисник Жордан Нкололо та досвідчений український півзахисник В’ячеслав Шарпар.

Жордан Нкололо підписав контракт з «хрестоносцями» до кінця сезону. 28-річний Нкололо виступав за французькі «Шатору», «Клермон», «Кан і Лаваль». Потім Жордан грав в румунському «Херманнштадті» і хорватської «Істрі».

Минулий рік Нкололо відіграв у «Ризі», забивши три голи в 21 матчі. 1 січня хавбек отримав статус вільного агента.

На рахунку футболіста шість ігор і два забитих м'ячі за збірну ДР Конго. Останній раз Нкололо виходив на поле у складі національної команди в жовтні 2020 року.

Для В’ячеслава Шарпара приєднання до складу «Волині» стало 5 у його кар’єрі.

Шарпар знаходився на перегляді у «Волині» та пройшов з командою два білоруські збори.

В Україні хавбек також грав за Ворсклу, Металіст, київський Арсенал, Десну і інші команди.

Останнім клубом Шарпар була Рига, яку він покинув в листопаді минулого року. У 2020 році півзахисник провів 15 матчів в чемпіонаті Латвії, відзначившись двома результативними передачами.

Волинь йде на сьомому місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 24 очки після 13 зіграних матчів. Хрестоносці відновлять сезон виїзним матчем проти Чорноморця.

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Теги: Волинь, футбол, трансфери
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