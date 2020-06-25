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Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО

Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
У приймальному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні тривають ремонтні роботи. Невдовзі тут зможуть надавати невідкладну медичну допомогу, приймати пацієнтів та після встановлення попереднього діагнозу розприділятимуть у відділення лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Роботи виконують у рамках президентської програми «Велике будівництво». Фінансування будівельних робіт здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість робіт становить понад 20 мільйонів гривень.

Високоспеціалізовану медичну допомогу у новому приймальному відділенні лікарі надаватимуть за допомогою сучасного медичного обладнання. Зокрема, у приймальне відділення обласної лікарні уже прибув новенький комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти.

Уже встановлений автономний дизельний генератор додаткового живлення, який зможе забезпечити електроенергією приймальне відділення у разі її вимкнення.

Оновлене приймальне відділення матиме спеціальний пандус для безперешкодного заїзду автомобіля швидкої допомоги. Також за потреби пацієнт матиме можливість прийти діагностику на КТ чи МРТ, зробити рентген, УЗД чи ендоскопію.

Слід зазначити, що на Волині в рамках програми Президента України «Велике будівництво» здійснюється реконструкція 7-ми приймальних відділень в опорних лікарнях Волинського госпітального округу.

Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО
Показали, як ремонтують приймальне відділення волинської обласної лікарні. ФОТО

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Теги: волинська обласна лікарня, ремонт, приймальне відділення
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