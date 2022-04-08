У Луцьку патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю безпечно перейти дорогу. ВІДЕО





Про це інформує патрульна поліція Волинської області.



Зі слів інспекторів Вадима Костюкевича та Андрія Саливончика, в обідню пору на проспекті Василя Мойсея вони помітили, як чоловік переходить дорогу неподалік переходу. Коли він помітив службове авто і те, що до нього прямує поліцейський, то намагався повернутися.



Інші водії також помітили, що чоловікові потрібна допомога та зупинилися. Патрульний допоміг дідусеві безпечно дійти до тротуару.





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