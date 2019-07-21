В Україні запустять е-систему для відстежування прецевлаштування випускників вишів





Про це Сергій Шкарлет у телеграмі,



За словами Шкарлета, це необхідно для аналізу та ухвалення рішень щодо розвитку вищої освіти.



Окрім того, показник працевлаштування потрібен, щоб вдосконалити формулу розподілу фінансування ЗВО.



«Найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України.Наразі вже підготовлені проєкти наказу МОН та постанови ПФУ.Після реєстрації цих документів у Мін’юсті ми зможемо синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду й розпочати тестування системи», - пише Сергій Шкарлет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року в Україні планують запустити е-систему для моніторингу працевлаштування випускників університетів.Про це повідомив міністр освіти і наукиу телеграмі, пише Українська правда.За словами Шкарлета, це необхідно для аналізу та ухвалення рішень щодо розвитку вищої освіти.Окрім того, показник працевлаштування потрібен, щоб вдосконалити формулу розподілу фінансування ЗВО.«Найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України.Наразі вже підготовлені проєкти наказу МОН та постанови ПФУ.Після реєстрації цих документів у Мін’юсті ми зможемо синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду й розпочати тестування системи», - пише Сергій Шкарлет.

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