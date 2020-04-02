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У Луцькому районі на зупинці двоє чоловіків побили і пограбували перехожого

У Луцькому районі на зупинці двоє чоловіків побили і пограбували перехожого
Підозрюваного у розбої волинянина взяли під варту.

Слідство вважає, що увечері 25 лютого 2021 року раніше судимий чоловік разом зі спільником на зупинці громадського транспорту в селі Залісці Луцького району напали на перехожого, повалили його на землю, побили й відібрали 4300 гривень, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Затриманому невдовзі повідомили про підозру у вчиненні розбою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України). Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою. Його ж спільник, особу якого теж встановили – у розшуку.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.


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Теги: розбій, грабіж, волинянин, суд
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