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У трьох районах Волині можливе підтоплення

У трьох районах Волині можливе підтоплення
Волинські рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

За інформацією рятувальників, 3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській, Житомирській областях.

Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi.

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Теги: підвищення рівня води, Волинь
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