У трьох районах Волині можливе підтоплення





Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.



За інформацією рятувальників, 3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській, Житомирській областях.



Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi.

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