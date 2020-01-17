Суд оштрафував волинянина, який у лісі вбив козулю





Про це йдеться у постанові суду від 25 лютого, - пише



Відомо, що Чоловік 8 лютого о 10:10 поблизу села Арсеновичі Ковельського район полював забороненими знаряддями – металевими петлями виготовленими із дроту, в мисливських угіддях громадської організації «Мисливсько-рибальський клуб «Стохід Козацький» без відповідних документів на проведення полювання. Чоловік здобув самця козулі.



У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав, у вчиненому щиро розкаявся. Разом з тим, суму завданих збитків, яка зазначена в матеріалах справи (32 тисячі гривень) не визнає, вважає її значно завищеною.



У матеріалах справи зазначили, що враховуючи правовідносини щодо відшкодування майнової шкоди у справах про її заподіяння та стягнення, розмір такої шкоди має доводитися з урахуванням дотримання принципів цивільного судочинства, а тому питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, має вирішуватися в порядку цивільного судочинства.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 85 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього штраф в розмірі 1020 гривень в дохід держави із конфіскацією знарядь вчинення правопорушення. Також чоловік сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили жителя Рожищенського району, якого спіймали на браконьєрстві.Про це йдеться у постанові суду від 25 лютого, - пише Район.Рожище. Відомо, що Чоловік 8 лютого о 10:10 поблизу села Арсеновичі Ковельського район полював забороненими знаряддями – металевими петлями виготовленими із дроту, в мисливських угіддях громадської організації «Мисливсько-рибальський клуб «Стохід Козацький» без відповідних документів на проведення полювання. Чоловік здобув самця козулі.У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав, у вчиненому щиро розкаявся. Разом з тим, суму завданих збитків, яка зазначена в матеріалах справи (32 тисячі гривень) не визнає, вважає її значно завищеною.У матеріалах справи зазначили, що враховуючи правовідносини щодо відшкодування майнової шкоди у справах про її заподіяння та стягнення, розмір такої шкоди має доводитися з урахуванням дотримання принципів цивільного судочинства, а тому питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, має вирішуватися в порядку цивільного судочинства.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 85 Адміністративного кодексу, та застосувати до нього штраф в розмірі 1020 гривень в дохід держави із конфіскацією знарядь вчинення правопорушення. Також чоловік сплатить 454 гривні судового збору в дохід держави.

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