У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі
Сьогодні, 16:34
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю двох маршруток.
Факт ДТП Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 3 березня приблизно о 15.00 год. Зазначається, що зіткнулися маршрутні таксі №28 та №32.
Інформацію про постраждалих підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно на місці дорожньо-транспортної пригоди працював екіпаж швидкої медичної допомоги. З місця події госпіталізували четверо осіб. Усі постраждалі отримали легкі травми.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Деталі – згодом.
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Факт ДТП Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 3 березня приблизно о 15.00 год. Зазначається, що зіткнулися маршрутні таксі №28 та №32.
Інформацію про постраждалих підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно на місці дорожньо-транспортної пригоди працював екіпаж швидкої медичної допомоги. З місця події госпіталізували четверо осіб. Усі постраждалі отримали легкі травми.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Деталі – згодом.
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Коментарі 2
Погано обрізали значок на головному фото, колеги!!!
Погано обрізали значок на головному фото, колеги!
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