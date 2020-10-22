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У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі

У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю двох маршруток.

Факт ДТП Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилася 3 березня приблизно о 15.00 год. Зазначається, що зіткнулися маршрутні таксі №28 та №32.

Інформацію про постраждалих підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно на місці дорожньо-транспортної пригоди працював екіпаж швидкої медичної допомоги. З місця події госпіталізували четверо осіб. Усі постраждалі отримали легкі травми.

Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Деталі – згодом.

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Теги: маршрутки, Луцьк, аварія, постраждалі
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Коментарі 2
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