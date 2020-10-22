У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі





Факт ДТП Інформаційному агентству



Аварія трапилася 3 березня приблизно о 15.00 год. Зазначається, що зіткнулися маршрутні таксі №28 та №32.



Інформацію про постраждалих підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно на місці дорожньо-транспортної пригоди працював екіпаж швидкої медичної допомоги. З місця події госпіталізували четверо осіб. Усі постраждалі отримали легкі травми.



Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.



Деталі – згодом.



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