Україна вийшла із ще однієї угоди СНД





Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, - передає



“Уряд ухвалив проєкт закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку”, — написав Мокан.



За його словами, за період, що минув з часу її підписання, угода не набрала для України практичної реалізації. Виходячи із національних інтересів, співробітництво України з країнами-учасницями СНД у сфері телекомунікацій на сьогодні може здійснюватися на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, зокрема укладених у рамках спеціалізованої установи ООН — Міжнародного союзу електрозв’язку.



Кабінет міністрів погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку СНД.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України ухвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку.Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутату своєму Telegram-каналі, - передає УНН. “Уряд ухвалив проєкт закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку”, — написав Мокан.За його словами, за період, що минув з часу її підписання, угода не набрала для України практичної реалізації. Виходячи із національних інтересів, співробітництво України з країнами-учасницями СНД у сфері телекомунікацій на сьогодні може здійснюватися на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, зокрема укладених у рамках спеціалізованої установи ООН — Міжнародного союзу електрозв’язку.Кабінет міністрів погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку СНД.

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