На Волині відновлюють два прикордонні мости





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Минулого року на всьому 13-кілометровому відтинку дороги влаштували вирівнюючий шар дорожнього одягу. Цьогоріч проведуть фінішне асфальтування та виконають ряд заходів з організації та забезпечення безпеки руху.



Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).



Проєктна документація на капітальний ремонт цієї ділянки дороги передбачає відновлення двох мостів – через річку Луга у селі П’ятидні довжиною понад 58 м та 6-метрового мостового переходу поблизу міста Володимира-Волинського.



На останньому вже проводять активні ремонтні роботи – мостовики армують накладну та перехідні плити.



Підготовчі роботи розпочали і на мосту через річку Луга.



Ремонт на умовах субпідряду виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».



Варто зазначити, що під час ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху Н-22 частково обмежують і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.







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