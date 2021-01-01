На Волині відновлюють два прикордонні мости
Сьогодні, 16:50
Неподалік міста Володимира-Волинського відновлюють два мости.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
У рамках реалізації українсько-польського проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури відновлюють національний автошлях Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці, що пролягає від міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» до міста Володимир-Волинський.
Минулого року на всьому 13-кілометровому відтинку дороги влаштували вирівнюючий шар дорожнього одягу. Цьогоріч проведуть фінішне асфальтування та виконають ряд заходів з організації та забезпечення безпеки руху.
Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).
Проєктна документація на капітальний ремонт цієї ділянки дороги передбачає відновлення двох мостів – через річку Луга у селі П’ятидні довжиною понад 58 м та 6-метрового мостового переходу поблизу міста Володимира-Волинського.
На останньому вже проводять активні ремонтні роботи – мостовики армують накладну та перехідні плити.
Підготовчі роботи розпочали і на мосту через річку Луга.
Ремонт на умовах субпідряду виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».
Варто зазначити, що під час ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху Н-22 частково обмежують і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
У рамках реалізації українсько-польського проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури відновлюють національний автошлях Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці, що пролягає від міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» до міста Володимир-Волинський.
Минулого року на всьому 13-кілометровому відтинку дороги влаштували вирівнюючий шар дорожнього одягу. Цьогоріч проведуть фінішне асфальтування та виконають ряд заходів з організації та забезпечення безпеки руху.
Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).
Проєктна документація на капітальний ремонт цієї ділянки дороги передбачає відновлення двох мостів – через річку Луга у селі П’ятидні довжиною понад 58 м та 6-метрового мостового переходу поблизу міста Володимира-Волинського.
На останньому вже проводять активні ремонтні роботи – мостовики армують накладну та перехідні плити.
Підготовчі роботи розпочали і на мосту через річку Луга.
Ремонт на умовах субпідряду виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».
Варто зазначити, що під час ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху Н-22 частково обмежують і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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