вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відновлюють два прикордонні мости

На Волині відновлюють два прикордонні мости
Неподалік міста Володимира-Волинського відновлюють два мости.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

У рамках реалізації українсько-польського проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури відновлюють національний автошлях Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці, що пролягає від міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» до міста Володимир-Волинський.

Минулого року на всьому 13-кілометровому відтинку дороги влаштували вирівнюючий шар дорожнього одягу. Цьогоріч проведуть фінішне асфальтування та виконають ряд заходів з організації та забезпечення безпеки руху.

Підрядне підприємство – DROG-BUD Sp. z o.o. (Республіка Польща).

Проєктна документація на капітальний ремонт цієї ділянки дороги передбачає відновлення двох мостів – через річку Луга у селі П’ятидні довжиною понад 58 м та 6-метрового мостового переходу поблизу міста Володимира-Волинського.

На останньому вже проводять активні ремонтні роботи – мостовики армують накладну та перехідні плити.

Підготовчі роботи розпочали і на мосту через річку Луга.

Ремонт на умовах субпідряду виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».

Варто зазначити, що під час ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху Н-22 частково обмежують і здійснюють в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

На Волині відновлюють два прикордонні мости

На Волині відновлюють два прикордонні мости

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, прикордонні мости, Володимир-Волинській, Польща, автодороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відновлюють два прикордонні мости
Сьогодні, 16:50
У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі
Сьогодні, 16:34
Суд оштрафував волинянина, який у лісі вбив козулю
Сьогодні, 16:20
На Волині чоловік неодноразово мастурбував перед дітьми: він заплатить штраф
Сьогодні, 16:03
У Луцькому районі на зупинці двоє чоловіків побили і пограбували перехожого
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині Україна та Польща домовились спільно утримувати прикордонні мости на Волині
17 лютий, 15:25
Ультрас «Легії» розлючені через появу в клубі екскапітана «Волині» Ультрас «Легії» розлючені через появу в клубі екскапітана «Волині»
24 лютий, 02:16
Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО Луцькі боксери перемогли на турнірі у Польщі. ФОТО
22 лютий, 18:17
У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО
11 лютий, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відновлюють два прикордонні мости
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку зіткнулись дві маршрутки: є постраждалі
Сьогодні, 16:34
 0
Суд оштрафував волинянина, який у лісі вбив козулю
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині чоловік неодноразово мастурбував перед дітьми: він заплатить штраф
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцькому районі на зупинці двоє чоловіків побили і пограбували перехожого
Сьогодні, 15:56
 0
Медіа
відео
1/8