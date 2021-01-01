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Волинська футзалістка гратиме закордоном

Волинська футзалістка гратиме закордоном
Уродженка Волині Алла Герасимчук продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії.

Про це йдеться на сайті національної жіночої збірної.

Воротар національної жіночої збірної України Алла Герасимчук підсилить представника чемпіонату Вірменії футбольний клуб «Хайаса» (FC Hayasa) Гюмрі.

Також, у цьому клубі продовжать свої виступи ще дві українки – Олена Лимар та Юлія Стець.

Наразі команда готується до відновлення сезону у чемпіонаті та веде боротьбу за вихід до жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2021/2022 років.

Для довідки:

Алла Герасимчук (воротар) – 22 роки. Народилася в селищі Мар'янівка Горохівського району Волинської області. Виступала за костопільську “Родину”, харківський “Житлобуд-1”, “Єдність” Плиски та “Восход” Стара Маячка (останній клуб).

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Теги: футбол, Вірменія, Волинь
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