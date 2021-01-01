Волинська футзалістка гратиме закордоном
Сьогодні, 08:36
Уродженка Волині Алла Герасимчук продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії.
Про це йдеться на сайті національної жіночої збірної.
Воротар національної жіночої збірної України Алла Герасимчук підсилить представника чемпіонату Вірменії футбольний клуб «Хайаса» (FC Hayasa) Гюмрі.
Також, у цьому клубі продовжать свої виступи ще дві українки – Олена Лимар та Юлія Стець.
Наразі команда готується до відновлення сезону у чемпіонаті та веде боротьбу за вихід до жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2021/2022 років.
Для довідки:
Алла Герасимчук (воротар) – 22 роки. Народилася в селищі Мар'янівка Горохівського району Волинської області. Виступала за костопільську “Родину”, харківський “Житлобуд-1”, “Єдність” Плиски та “Восход” Стара Маячка (останній клуб).
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Про це йдеться на сайті національної жіночої збірної.
Воротар національної жіночої збірної України Алла Герасимчук підсилить представника чемпіонату Вірменії футбольний клуб «Хайаса» (FC Hayasa) Гюмрі.
Також, у цьому клубі продовжать свої виступи ще дві українки – Олена Лимар та Юлія Стець.
Наразі команда готується до відновлення сезону у чемпіонаті та веде боротьбу за вихід до жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2021/2022 років.
Для довідки:
Алла Герасимчук (воротар) – 22 роки. Народилася в селищі Мар'янівка Горохівського району Волинської області. Виступала за костопільську “Родину”, харківський “Житлобуд-1”, “Єдність” Плиски та “Восход” Стара Маячка (останній клуб).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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