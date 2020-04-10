Хірург-священник з Волині Валіхновський розповів, чому не робить омолоджуючих операцій. ВІДЕО

Пластичний хірург та священик Ростислав Валіхновський, який є уродженцем Волинської обалсті, розповів, чому не надає послуг із омолоджуючої хірургії.Про це він сказав в ефірі програми "Ранок" на телеканалі "Інтер".Ростислав Валіхновський розповів, що займається хірургічною практикою вже 23 роки поспіль, і разом з командою займається не тільки конструктивними операціями, а й операціями хірургічними, операціями на судинах і так далі. В середньому у день відбувається 5-7 операцій.За словами священика, «реконструктивна хірургія відрізняється від пластичної хірургії і спрямована на лікування вроджених або придбаних недоліків». Пацієнтами клініки Валіхновського стають діти віком від одного місяця і старше. Їм виправляють вроджені дефекти, такі як «вовча паща», «заяча губа», аномалії розвитку стопи, руки і так далі. У клініці займаються отопластикою, отоларінгологією, лицьовою хірургією і багатьом іншим.«Ми не надаємо послуг з хірургії, що омолоджує, тому що вона не благословенна. Є дуже ефективні методики здорового способу життя, які допомагають жінці максимально довго виглядати красиво, і навіть коли настає старість вона матиме цю красу і мудрість, цю красу сивину, яка властива нашим жінкам-українкам», – сказав уродженець Волині.За його словами Валіхновського, бажання зробити пластику може завести в залежність від пристрастей, а притягувати повинна не зовнішня, а внутрішня краса.