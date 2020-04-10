вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хірург-священник з Волині Валіхновський розповів, чому не робить омолоджуючих операцій. ВІДЕО

Хірург-священник з Волині Валіхновський розповів, чому не робить омолоджуючих операцій. ВІДЕО
Пластичний хірург та священик Ростислав Валіхновський, який є уродженцем Волинської обалсті, розповів, чому не надає послуг із омолоджуючої хірургії.

Про це він сказав в ефірі програми "Ранок" на телеканалі "Інтер".

Ростислав Валіхновський розповів, що займається хірургічною практикою вже 23 роки поспіль, і разом з командою займається не тільки конструктивними операціями, а й операціями хірургічними, операціями на судинах і так далі. В середньому у день відбувається 5-7 операцій.

За словами священика, «реконструктивна хірургія відрізняється від пластичної хірургії і спрямована на лікування вроджених або придбаних недоліків». Пацієнтами клініки Валіхновського стають діти віком від одного місяця і старше. Їм виправляють вроджені дефекти, такі як «вовча паща», «заяча губа», аномалії розвитку стопи, руки і так далі. У клініці займаються отопластикою, отоларінгологією, лицьовою хірургією і багатьом іншим.

«Ми не надаємо послуг з хірургії, що омолоджує, тому що вона не благословенна. Є дуже ефективні методики здорового способу життя, які допомагають жінці максимально довго виглядати красиво, і навіть коли настає старість вона матиме цю красу і мудрість, цю красу сивину, яка властива нашим жінкам-українкам», – сказав уродженець Волині.

За його словами Валіхновського, бажання зробити пластику може завести в залежність від пристрастей, а притягувати повинна не зовнішня, а внутрішня краса.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Валіхновський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 06:31
Хірург-священник з Волині Валіхновський розповів, чому не робить омолоджуючих операцій. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Сьогодні, 04:23
Понад 40% українців добре ставляться до Росії, — опитування
Сьогодні, 03:17
На Волині судили чоловіка, який облаяв копа та дружину
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Волинський хірург врятував чоловіка, якого переїхав потяг. ВІДЕО Волинський хірург врятував чоловіка, якого переїхав потяг. ВІДЕО
10 квітень, 2020, 08:16
Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19 Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19
21 березень, 2020, 09:48
Шоумен та хірург з Волині заспівали відому колядку перед шоу на «Інтері». ВІДЕО Шоумен та хірург з Волині заспівали відому колядку перед шоу на «Інтері». ВІДЕО
05 січень, 2020, 14:57
Лікар Валіхновський відновив носа атовцю Лікар Валіхновський відновив носа атовцю
23 листопад, 2018, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 06:31
 0
Хірург-священник з Волині Валіхновський розповів, чому не робить омолоджуючих операцій. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Сьогодні, 04:23
 0
Понад 40% українців добре ставляться до Росії, — опитування
Сьогодні, 03:17
 0
На Волині судили чоловіка, який облаяв копа та дружину
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8