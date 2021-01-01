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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Володимирі за день вакцинували від коронавірусу понад пів сотні медиків

У Володимирі за день вакцинували від коронавірусу понад пів сотні медиків
У Володимирі-Волинському 60 медиків безкоштовно отримали вакцину від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО" у фейсбуці.

Більше пів сотні медичних працівників добровільно вакцинувалися від коронавірусної хвороби COVID-19 сьогодні, 3 березня.

Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини, першими імунізувалися лікарі та медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими коронавірусною хворобою. Після них щеплення отримали й інші медпрацівники, які виявили таке бажання.

"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Щеплення вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби" - йдеться у повідомленні.


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Теги: Володимир, вакцина, коронавірус, медики
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