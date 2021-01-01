У Володимирі за день вакцинували від коронавірусу понад пів сотні медиків
Сьогодні, 19:18
У Володимирі-Волинському 60 медиків безкоштовно отримали вакцину від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО" у фейсбуці.
Більше пів сотні медичних працівників добровільно вакцинувалися від коронавірусної хвороби COVID-19 сьогодні, 3 березня.
Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини, першими імунізувалися лікарі та медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими коронавірусною хворобою. Після них щеплення отримали й інші медпрацівники, які виявили таке бажання.
"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Щеплення вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці КП "Володимир-Волинське ТМО" у фейсбуці.
Більше пів сотні медичних працівників добровільно вакцинувалися від коронавірусної хвороби COVID-19 сьогодні, 3 березня.
Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини, першими імунізувалися лікарі та медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими коронавірусною хворобою. Після них щеплення отримали й інші медпрацівники, які виявили таке бажання.
"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Щеплення вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби" - йдеться у повідомленні.
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