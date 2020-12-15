На Волині зупинили вантажівку з контрабандою на понад півтора мільйона гривень. ФОТО





Про це



На Волині правоохоронці затримали вантажівку зловмисників на спробі незаконного переправлення за кордон 25 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору. Вартість виявленого в автомобілі товару становить майже 1,5 мільйона гривень.



За попередніми даними, місцеві контрабандисти намагались налагодити механізм нелегального перевезення цигарок іноземного виробництва через державний кордон. Товар для незаконного переміщення до ЄС ділки отримували від своїх спільників з однієї з сусідніх пострадянських країн.



Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.



Блокування контрабанди проводилось Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Волинській області за сприяння Луцького прикордонного загону та Управління стратегічних розслідувань Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.





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