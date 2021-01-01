Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 березня
Сьогодні, 20:05
У Волинській області завтра, 4 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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