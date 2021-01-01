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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 березня
У Волинській області завтра, 4 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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