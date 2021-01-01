На Волині судили чоловіка, який облаяв копа та дружину





Таке покарання дебоширу виніс Іваничівський районний суд, -



Так, 6-го січня близько 17:00 уродженець села Соснівка Львівської області, будучи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив психологічне насильство відносно своєї дружини. Він кричав, лаявся, образливо чіплявся та погрожував їй фізичною розправою. Своїми діями дебошир завдав шкоди психологічному здоров’ю жінки. Відтак вчинив адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.



Цього ж дня, ввечері, цей же чоловік, перебуваючи в приміщенні Іваничівської центральної районної лікарні, облаяв працівника поліції. А також погрожував йому фізичною розправою та смикав за верхній форменний одяг. Цим він вчинив адміністративні правопорушення за ст. 173 КУпАП та ст. 185 КУпАП.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 255 гривень.



Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Іваничівщині чоловік, який ображав спочатку дружину та поліцейського, заплатить штраф.Таке покарання дебоширу виніс Іваничівський районний суд, - БУГ Так, 6-го січня близько 17:00 уродженець села Соснівка Львівської області, будучи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив психологічне насильство відносно своєї дружини. Він кричав, лаявся, образливо чіплявся та погрожував їй фізичною розправою. Своїми діями дебошир завдав шкоди психологічному здоров’ю жінки. Відтак вчинив адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.Цього ж дня, ввечері, цей же чоловік, перебуваючи в приміщенні Іваничівської центральної районної лікарні, облаяв працівника поліції. А також погрожував йому фізичною розправою та смикав за верхній форменний одяг. Цим він вчинив адміністративні правопорушення за ст. 173 КУпАП та ст. 185 КУпАП.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 255 гривень.Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

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