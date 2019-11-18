У селі під Луцьком водій маршрутки висадив матір із 6-річною донькою. ВІДЕО

Ірину Костюк із шестирічною донькою.



Про це жінка розповіла



Каже, водій відмовився їхати до кінцевої зупинки у селі Сапоговому й не пояснив свої дії. Жінці довелось півтора кілометри йти по бездоріжжю з малою дитиною."Попросила його підвезти мене ще метрів 700, де закінчується асфальт – він навідріз відмовився", - розповідає жінка.



Перевізник Богдан Федік, який працює на цьому маршруті, розповів, що їздять до Сапогового за графіком.



"Через бездоріжжя туди пускають не усі машини. Зранку туди їдуть всі автобуси, а протягом дня до Сапогова заїжджає лише - два, бо у більшій кількості не має потреби", - каже перевізник.



Начальник транспортного управління Луцької міськради Володимир Степанов розповів, що кінцева зупинка в Прилуцькому має бути для одного автобуса, для решти – в наступному селі. З його слів відповідно до розкладів руху, чотири з цих автобусів їздять до села Сапогів, один автобус, п'ятий, їздить до Прилуцького.



"Не можу трактувати, як вони роблять. Мені треба перевірити по даних АСОП, чи дійсно вони не доїжджають всі рейси, чи доїжджають", - каже Володимир Степанов. Додає: з боку перевізника на сьогодні заяв, що там погана дорога та не проїхати – не було.



Зі слів Ірини Костюк, про те, що не всі автобуси їздять до Сапогового, водій маршрутки її не попередив. Жінку обурила його поведінка. Вона каже, що після цієї ситуації маршрутками їздитиме у разі крайньої потреби.



Дорогу від Прилуцького до Сапогового ремонтуватимуть, коли це буде – невідомо, - розповів керівник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк. Чи це буде ямковий, чи капітальний ремонт, каже, знатиме після того, як на сесії депутати затвердять перелік доріг, які підлягають ремонту за кошти громади.



Нагадаємо, наприкінці вересня жителі села Прилуцьке, що поблизу обласного центру, скаржилися на відсутність ремонту дороги. Населений пункт приєднали до Луцька. Пустили маршрут №19, який пролягає до кінця села, а автобуси доїжджали лише туди, де є дорога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцькому, що входить до Луцької територіальної громади, із автобуса № 19 висадилиіз шестирічною донькою.Про це жінка розповіла Суспільному. Каже, водій відмовився їхати до кінцевої зупинки у селі Сапоговому й не пояснив свої дії. Жінці довелось півтора кілометри йти по бездоріжжю з малою дитиною."Попросила його підвезти мене ще метрів 700, де закінчується асфальт – він навідріз відмовився", - розповідає жінка.Перевізник, який працює на цьому маршруті, розповів, що їздять до Сапогового за графіком."Через бездоріжжя туди пускають не усі машини. Зранку туди їдуть всі автобуси, а протягом дня до Сапогова заїжджає лише - два, бо у більшій кількості не має потреби", - каже перевізник.Начальник транспортного управління Луцької міськрадирозповів, що кінцева зупинка в Прилуцькому має бути для одного автобуса, для решти – в наступному селі. З його слів відповідно до розкладів руху, чотири з цих автобусів їздять до села Сапогів, один автобус, п'ятий, їздить до Прилуцького."Не можу трактувати, як вони роблять. Мені треба перевірити по даних АСОП, чи дійсно вони не доїжджають всі рейси, чи доїжджають", - каже Володимир Степанов. Додає: з боку перевізника на сьогодні заяв, що там погана дорога та не проїхати – не було.Зі слів Ірини Костюк, про те, що не всі автобуси їздять до Сапогового, водій маршрутки її не попередив. Жінку обурила його поведінка. Вона каже, що після цієї ситуації маршрутками їздитиме у разі крайньої потреби.Дорогу від Прилуцького до Сапогового ремонтуватимуть, коли це буде – невідомо, - розповів керівник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк. Чи це буде ямковий, чи капітальний ремонт, каже, знатиме після того, як на сесії депутати затвердять перелік доріг, які підлягають ремонту за кошти громади.Нагадаємо, наприкінці вересня жителі села Прилуцьке, що поблизу обласного центру, скаржилися на відсутність ремонту дороги. Населений пункт приєднали до Луцька. Пустили маршрут №19, який пролягає до кінця села, а автобуси доїжджали лише туди, де є дорога.

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