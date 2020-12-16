До Червоної книги додали 171 вид тварин





Це результат багаторічної праці великого колективу науковців з різних наукових установ, насамперед, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, - йдеться на



Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин.



Список містить 14 видів кільчастих червів (у переліку 2009 року – 8 видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245).



До нього занесли 171 новий вид тварин, серед яких:

3 види кільчастих червів;

36 - молюсків;

112 - членистоногих;

17 хордових.



Серед нових тварин: рак товстопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик великий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця, вугор європейський, підуст звичайний, ховрах малий.



Залежно від стану видів та ступеня загрози їх зникненню, види розподілено за категоріями: недостатньо відомі (28 видів);

зникаючі (162);

вразливі (277);

рідкісні (201);

зниклі (8);

неоцінені (11).



Нагадаємо, до Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінюст затвердив новий перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.Це результат багаторічної праці великого колективу науковців з різних наукових установ, насамперед, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, - йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин.Список містить 14 видів кільчастих червів (у переліку 2009 року – 8 видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245).До нього занесли 171 новий вид тварин, серед яких:3 види кільчастих червів;36 - молюсків;112 - членистоногих;17 хордових.Серед нових тварин: рак товстопалий, водомірка наяда, коконопряд золотистий, грицик великий, тритон гребінчастий, ящірка Ліндгольма, бичок Штайниця, вугор європейський, підуст звичайний, ховрах малий.Залежно від стану видів та ступеня загрози їх зникненню, види розподілено за категоріями: недостатньо відомі (28 видів);зникаючі (162);вразливі (277);рідкісні (201);зниклі (8);неоцінені (11).Нагадаємо, до Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони.

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