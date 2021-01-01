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В Україні готують транспортну реформу

В Україні готують транспортну реформу
Верховна Рада готується реформувати громадський транспорт. До парламенту внесено низку відповідних законопроектів.

Зокрема, проект закону №5150 передбачає зміни у Бюджетному кодексі щодо укладення договорів між місцевою владою та перевізниками на 5-ти річний термін, - пише Перший діловий.

Проект закону №5151 – про зміни у Податковому кодексі. Оплата послуг із перевезення пасажирів передбачає утворення спеціальної компанії зі статусом неприбуткової організації. Підприємство збиратиме гроші від пасажирів за проїзд, решту суми буде виділено із місцевого бюджету.

У законопроекті №5152 йдеться про штрафні санкції. Тих, хто не заплатив за проїзд штрафуватимуть представники спеціальної компанії.

Також пропонується проведення конкурсів із визначення перевізників на електронних майданчиках в онлайн-режимі.

Автори проектів законів зазначають, що реформа громадського транспорту є одним із зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури запровадить обов’язковий техогляд транспорту.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, Україна, Верховна Рада
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