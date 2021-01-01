В Україні готують транспортну реформу
Сьогодні, 00:15
Верховна Рада готується реформувати громадський транспорт. До парламенту внесено низку відповідних законопроектів.
Зокрема, проект закону №5150 передбачає зміни у Бюджетному кодексі щодо укладення договорів між місцевою владою та перевізниками на 5-ти річний термін, - пише Перший діловий.
Проект закону №5151 – про зміни у Податковому кодексі. Оплата послуг із перевезення пасажирів передбачає утворення спеціальної компанії зі статусом неприбуткової організації. Підприємство збиратиме гроші від пасажирів за проїзд, решту суми буде виділено із місцевого бюджету.
У законопроекті №5152 йдеться про штрафні санкції. Тих, хто не заплатив за проїзд штрафуватимуть представники спеціальної компанії.
Також пропонується проведення конкурсів із визначення перевізників на електронних майданчиках в онлайн-режимі.
Автори проектів законів зазначають, що реформа громадського транспорту є одним із зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури запровадить обов’язковий техогляд транспорту.
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Зокрема, проект закону №5150 передбачає зміни у Бюджетному кодексі щодо укладення договорів між місцевою владою та перевізниками на 5-ти річний термін, - пише Перший діловий.
Проект закону №5151 – про зміни у Податковому кодексі. Оплата послуг із перевезення пасажирів передбачає утворення спеціальної компанії зі статусом неприбуткової організації. Підприємство збиратиме гроші від пасажирів за проїзд, решту суми буде виділено із місцевого бюджету.
У законопроекті №5152 йдеться про штрафні санкції. Тих, хто не заплатив за проїзд штрафуватимуть представники спеціальної компанії.
Також пропонується проведення конкурсів із визначення перевізників на електронних майданчиках в онлайн-режимі.
Автори проектів законів зазначають, що реформа громадського транспорту є одним із зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури запровадить обов’язковий техогляд транспорту.
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