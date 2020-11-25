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Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України

Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України
Чемпіон України донецький "Шахтар" вилетів з Кубка України на стадії чвертьфіналу. Команда Луїша Каштру мінімально програла представнику Першої ліги "Агробізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, головним тренером "Агробізнесу" є уродженець Луцька Олександр Чижевський. Свого часу луцький коуч захищав кольори "Волині". Варто зазначити, що у стартовому складі "Агробізнесу" було троє вихованців "Волині" - Юрій Романюк, Владислав Шаповал і Сергій Петров.

Гра, яка проходила в Києві, вийшла досить яскравою. У команд були моменти, голкіпери рятували ворота, особливо в кінцівці, але в основний час рахунок не був відкритий.

У додатковий час "Агробізнес" вибіг в контратаку і забив гол. На 96-й хвилині забив Богдан Семенець.

У час, що залишився "Шахтар" намагався зрівняти рахунок не вийшло. Більш того, гірники залишилися ще й в меншості через вилучення Давида Хочолави.

У підсумку 1:0 для номінального господаря матчу "Агробізнесу". "Шахтар" вилетів з Кубка України на досить ранній для себе стадії.

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Теги: спорт, футбол, Україна, Кубок України
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