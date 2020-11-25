Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України
Сьогодні, 21:47
Чемпіон України донецький "Шахтар" вилетів з Кубка України на стадії чвертьфіналу. Команда Луїша Каштру мінімально програла представнику Першої ліги "Агробізнесу".
Про це повідомляє РБК-Україна.
Як відомо, головним тренером "Агробізнесу" є уродженець Луцька Олександр Чижевський. Свого часу луцький коуч захищав кольори "Волині". Варто зазначити, що у стартовому складі "Агробізнесу" було троє вихованців "Волині" - Юрій Романюк, Владислав Шаповал і Сергій Петров.
Гра, яка проходила в Києві, вийшла досить яскравою. У команд були моменти, голкіпери рятували ворота, особливо в кінцівці, але в основний час рахунок не був відкритий.
У додатковий час "Агробізнес" вибіг в контратаку і забив гол. На 96-й хвилині забив Богдан Семенець.
У час, що залишився "Шахтар" намагався зрівняти рахунок не вийшло. Більш того, гірники залишилися ще й в меншості через вилучення Давида Хочолави.
У підсумку 1:0 для номінального господаря матчу "Агробізнесу". "Шахтар" вилетів з Кубка України на досить ранній для себе стадії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Як відомо, головним тренером "Агробізнесу" є уродженець Луцька Олександр Чижевський. Свого часу луцький коуч захищав кольори "Волині". Варто зазначити, що у стартовому складі "Агробізнесу" було троє вихованців "Волині" - Юрій Романюк, Владислав Шаповал і Сергій Петров.
Гра, яка проходила в Києві, вийшла досить яскравою. У команд були моменти, голкіпери рятували ворота, особливо в кінцівці, але в основний час рахунок не був відкритий.
У додатковий час "Агробізнес" вибіг в контратаку і забив гол. На 96-й хвилині забив Богдан Семенець.
У час, що залишився "Шахтар" намагався зрівняти рахунок не вийшло. Більш того, гірники залишилися ще й в меншості через вилучення Давида Хочолави.
У підсумку 1:0 для номінального господаря матчу "Агробізнесу". "Шахтар" вилетів з Кубка України на досить ранній для себе стадії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У трьох районах Волині можливе підтоплення
Сьогодні, 22:59
Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України
Сьогодні, 21:47
Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:21