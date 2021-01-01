В Україні – понад 10 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:00
10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 4 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 271 особа;
летальних випадків – 194;
одужало – 4 837 осіб;
здійснили тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).
Добовий показник захворюваності перевищив 10 тисяч вперше з кінця грудня. 25 грудня виявили 11 035 інфікованих, після цього показник знижувався.
З кінця лютого в Україні знову почали фіксувати зростання добової захворюваності. Минулого тижня три дні поспіль фіксували понад 8000 хворих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 374 762 особи;
одужало – 1 186 873 особи;
летальних випадків – 26 591;
проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 868 випадків;
Вінницька область – 827 випадків;
Дніпропетровська область – 384 випадки;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 888 випадків;
Закарпатська область – 679 випадків;
Запорізька область – 180 випадків;
Івано-Франківська область – 776 випадків;
Київська область – 423 випадки;
Кіровоградська область – 93 випадки;
Луганська область – 53 випадки;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 483 випадки;
Полтавська область – 253 випадки;
Рівненська область – 202 випадки;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 457 випадків;
Харківська область – 442 випадки;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 357 випадків;
Черкаська область – 241 випадок;
Чернівецька область – 626 випадків;
Чернігівська область – 167 випадків.
Зауважимо, що свідомо не вказували у переліку добові дані щодо Волині. Адже Максим Степанов написав, що за добу в області виявили 652 хворих. Утім, система РНБО подає втричі менший показник. Станом на 9:00 інформацію оприлюдинила й Волинська ОДА. За її даними, за добу на Волині виявили 258 випадків захворювання.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 4 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 271 особа;
летальних випадків – 194;
одужало – 4 837 осіб;
здійснили тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).
Добовий показник захворюваності перевищив 10 тисяч вперше з кінця грудня. 25 грудня виявили 11 035 інфікованих, після цього показник знижувався.
З кінця лютого в Україні знову почали фіксувати зростання добової захворюваності. Минулого тижня три дні поспіль фіксували понад 8000 хворих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 374 762 особи;
одужало – 1 186 873 особи;
летальних випадків – 26 591;
проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 868 випадків;
Вінницька область – 827 випадків;
Дніпропетровська область – 384 випадки;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 888 випадків;
Закарпатська область – 679 випадків;
Запорізька область – 180 випадків;
Івано-Франківська область – 776 випадків;
Київська область – 423 випадки;
Кіровоградська область – 93 випадки;
Луганська область – 53 випадки;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 483 випадки;
Полтавська область – 253 випадки;
Рівненська область – 202 випадки;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 457 випадків;
Харківська область – 442 випадки;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 357 випадків;
Черкаська область – 241 випадок;
Чернівецька область – 626 випадків;
Чернігівська область – 167 випадків.
Зауважимо, що свідомо не вказували у переліку добові дані щодо Волині. Адже Максим Степанов написав, що за добу в області виявили 652 хворих. Утім, система РНБО подає втричі менший показник. Станом на 9:00 інформацію оприлюдинила й Волинська ОДА. За її даними, за добу на Волині виявили 258 випадків захворювання.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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