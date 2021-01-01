В Україні – понад 10 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус

10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 4 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 271 особа;летальних випадків – 194;одужало – 4 837 осіб;здійснили тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).Добовий показник захворюваності перевищив 10 тисяч вперше з кінця грудня. 25 грудня виявили 11 035 інфікованих, після цього показник знижувався.З кінця лютого в Україні знову почали фіксувати зростання добової захворюваності. Минулого тижня три дні поспіль фіксували понад 8000 хворих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 374 762 особи;одужало – 1 186 873 особи;летальних випадків – 26 591;проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 868 випадків;Вінницька область – 827 випадків;Дніпропетровська область – 384 випадки;Донецька область – 280 випадків;Житомирська область – 888 випадків;Закарпатська область – 679 випадків;Запорізька область – 180 випадків;Івано-Франківська область – 776 випадків;Київська область – 423 випадки;Кіровоградська область – 93 випадки;Луганська область – 53 випадки;Львівська область – 590 випадків;Миколаївська область – 197 випадків;Одеська область – 483 випадки;Полтавська область – 253 випадки;Рівненська область – 202 випадки;Сумська область – 297 випадків;Тернопільська область – 457 випадків;Харківська область – 442 випадки;Херсонська область – 36 випадків;Хмельницька область – 357 випадків;Черкаська область – 241 випадок;Чернівецька область – 626 випадків;Чернігівська область – 167 випадків.Зауважимо, що свідомо не вказували у переліку добові дані щодо Волині. Адже Максим Степанов написав, що за добу в області виявили 652 хворих. Утім, система РНБО подає втричі менший показник. Станом на 9:00 інформацію оприлюдинила й Волинська ОДА. За її даними, за добу на Волині виявили 258 випадків захворювання.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.