Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня





Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.64.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.45,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 27.85.Євро при купівлі становить – 33.40, продажу – 33.64.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.45,

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