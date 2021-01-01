4 смерті і 258 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 107,

Луцький район – 29,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 60,

Рожищенський район – 6,

м. Нововолинськ – 21,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 6,

Любомльський район – 1,

Турійський район – 2,

Любешівський район – 2,

Маневицький район - 3.



Усього станом на 4 березня в області зареєстрували 40 659 випадків.

Одужало – 37 346 осіб (за останню добу – 235).



Летальні випадки – 652 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Любешівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 163 126 осіб, за минулу добу обстежили 957 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 258 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 107,Луцький район – 29,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 60,Рожищенський район – 6,м. Нововолинськ – 21,Володимир-Волинський район – 5,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 4,Ковельський район – 6,Любомльський район – 1,Турійський район – 2,Любешівський район – 2,Маневицький район - 3.Усього станом на 4 березня в області зареєстрували 40 659 випадків.Одужало – 37 346 осіб (за останню добу – 235).Летальні випадки – 652 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Любешівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 163 126 осіб, за минулу добу обстежили 957 осіб.

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