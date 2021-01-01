4 смерті і 258 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:18
За минулу добу на Волині зареєстрували 258 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 107,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 60,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 6,
Любомльський район – 1,
Турійський район – 2,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 3.
Усього станом на 4 березня в області зареєстрували 40 659 випадків.
Одужало – 37 346 осіб (за останню добу – 235).
Летальні випадки – 652 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Любешівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 163 126 осіб, за минулу добу обстежили 957 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 107,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 60,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 6,
Любомльський район – 1,
Турійський район – 2,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 3.
Усього станом на 4 березня в області зареєстрували 40 659 випадків.
Одужало – 37 346 осіб (за останню добу – 235).
Летальні випадки – 652 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Любешівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 163 126 осіб, за минулу добу обстежили 957 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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