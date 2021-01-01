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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

4 смерті і 258 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

4 смерті і 258 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 258 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 107,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 60,
Рожищенський район – 6,
м. Нововолинськ – 21,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 6,
Любомльський район – 1,
Турійський район – 2,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 3.

Усього станом на 4 березня в області зареєстрували 40 659 випадків.
Одужало – 37 346 осіб (за останню добу – 235).

Летальні випадки – 652 (за останню добу – 4: м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 1, Любешівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 163 126 осіб, за минулу добу обстежили 957 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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