Нові правила приймання до дитсадків: що зміниться
Сьогодні, 11:20
Верховна Рада у першому читанні ухвалила нові правила приймання до дитячого садка.
Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.
Зазначають, що у першу чергу зачислятимуть дітей, котрі проживають на території обслуговування дитячого садка, а також брати та сестри тих, хто вже ходять до зазначеного дитсадка, також дітей робітників дошкільного закладу.
У другу чергу до закладу прийматимуть малечу, яка проживає на території обслуговування іншого дитсадка.
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Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.
Зазначають, що у першу чергу зачислятимуть дітей, котрі проживають на території обслуговування дитячого садка, а також брати та сестри тих, хто вже ходять до зазначеного дитсадка, також дітей робітників дошкільного закладу.
У другу чергу до закладу прийматимуть малечу, яка проживає на території обслуговування іншого дитсадка.
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