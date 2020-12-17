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Нові правила приймання до дитсадків: що зміниться

Нові правила приймання до дитсадків: що зміниться
Верховна Рада у першому читанні ухвалила нові правила приймання до дитячого садка.

Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.

Зазначають, що у першу чергу зачислятимуть дітей, котрі проживають на території обслуговування дитячого садка, а також брати та сестри тих, хто вже ходять до зазначеного дитсадка, також дітей робітників дошкільного закладу.

У другу чергу до закладу прийматимуть малечу, яка проживає на території обслуговування іншого дитсадка.


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Теги: Україна, дитсадки, нові правила, Верховна Рада
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