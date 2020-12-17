Нові правила приймання до дитсадків: що зміниться





Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1»,



Зазначають, що у першу чергу зачислятимуть дітей, котрі проживають на території обслуговування дитячого садка, а також брати та сестри тих, хто вже ходять до зазначеного дитсадка, також дітей робітників дошкільного закладу.



У другу чергу до закладу прийматимуть малечу, яка проживає на території обслуговування іншого дитсадка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада у першому читанні ухвалила нові правила приймання до дитячого садка.Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.Зазначають, що у першу чергу зачислятимуть дітей, котрі проживають на території обслуговування дитячого садка, а також брати та сестри тих, хто вже ходять до зазначеного дитсадка, також дітей робітників дошкільного закладу.У другу чергу до закладу прийматимуть малечу, яка проживає на території обслуговування іншого дитсадка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію