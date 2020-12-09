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У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям

У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям
Неповнолітня лучанка намагалася вчинити самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

13-річну дівчину каретою швидкою допомоги доставили з навчального закладу, в якому дитині і стало погано, до лікарні.

На щастя, її вдалося врятувати.

Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно такий випадок мав місце. До дитячої лікарні вчора, 3 березня, каретою швидкої доставили 13-річну дівчину з медикаментозним отруєнням. Дівчина випила велику кількість таблеток. Їй надали усю необхідну медичну допомогу.

Наразі життю і здоров’ю дівчини нічого не загрожує.

Нагадаємо, що 1 березня у Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток.

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Теги: самогубство, Луцьк, школярка
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