У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям





Про це Інформаційному агентству



13-річну дівчину каретою швидкою допомоги доставили з навчального закладу, в якому дитині і стало погано, до лікарні.



На щастя, її вдалося врятувати.



Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зазначивши, що дійсно такий випадок мав місце. До дитячої лікарні вчора, 3 березня, каретою швидкої доставили 13-річну дівчину з медикаментозним отруєнням. Дівчина випила велику кількість таблеток. Їй надали усю необхідну медичну допомогу.



Наразі життю і здоров’ю дівчини нічого не загрожує.



Нагадаємо, що



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