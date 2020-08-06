Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України





Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Команда з Волині зайняла 3-тє місце серед 62 команд. Золоті медалі здобули Анна Борисюк та Любомир Форманюк – учні Любешівської ДЮСШ, яких тренують Борисюк О.С., Борисюк І.Б., Борисюк В.І. та Шахно С.М.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства, який відбувся в Києві 2-3 березня, ознаменувався для волинських спортсменів новими здобутками.Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Команда з Волині зайняла 3-тє місце серед 62 команд. Золоті медалі здобулита– учні Любешівської ДЮСШ, яких тренуютьта

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію