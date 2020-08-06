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Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України

Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України
Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства, який відбувся в Києві 2-3 березня, ознаменувався для волинських спортсменів новими здобутками.

Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Команда з Волині зайняла 3-тє місце серед 62 команд. Золоті медалі здобули Анна Борисюк та Любомир Форманюк – учні Любешівської ДЮСШ, яких тренують Борисюк О.С., Борисюк І.Б., Борисюк В.І. та Шахно С.М.

Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України
Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України
Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України

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Теги: команда, Волинь, спорт, легка атлетика
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